Futebol inglês tem fim de semana com quartas de final da FA Cup e jogos da Premier League

O último fim de semana de futebol na Inglaterra antes da pausa para os jogos internacionais vai misturar confrontos de alto nível das quartas de final da FA Cup com mais quatro duelos de menos apelo da 29ª rodada da Premier League.

O Manchester City, atual campeão da Copa da Inglaterra, receberá o Newcastle neste sábado, enquanto o vizinho United enfrentará o Liverpool no domingo.

Os outros jogos das quartas parecem mais desequilibrados, com times da Premier contra equipes da segunda divisão: o Coventry, oitavo colocado da Championship, tentará surpreender o Wolverhampton, enquanto o líder desta divisão, o Leicester, viajará a Londres para encarar o irregular Chelsea.

Nos jogos da Premier deste sábado haverá um duelo importante na luta para evitar o rebaixamento, entre o Luton (18º com 21 pontos) e o Nottingham Forest, uma posição acima e com três pontos a mais.

Longe da 'zona de salvação', o Burnley (19º, 14 pontos) enfrenta o Brentford (15º, 26 pontos), também no sábado.

A briga pelo quarto lugar, que classifica para a Liga dos Campeões, continuará à distância: o Aston Villa, quarto colocado com 55 pontos, viaja para enfrentar o West Ham (7º) no domingo, uma semana depois da goleada de 4 a 0 sofrida diante do Tottenham (5º, 53 pontos), que visita o Fulham (12º) no sábado.

--- Programação das quartas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

- Sábado:

(9h15) Wolverhampton - Coventry

(14h30) Manchester City - Newcastle

- Domingo:

(9h45) Chelsea - Leicester

(12h30): Manchester United - Liverpool

--- Programação da 29ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(15h00) Luton Town - Nottingham Forest

Burnley - Brentford

(14h30) Fulham - Tottenham

- Domingo:

(12h00) West Ham - Aston Villa

- Adiados e ainda sem data:

Manchester United - Sheffield United

Brighton - Manchester City

Wolverhampton - Bournemouth

Arsenal - Chelsea

Crystal Palace -Newcastle

Everton - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 55 28 17 4 7 59 41 18

5. Tottenham 53 27 16 5 6 59 39 20

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 43 28 12 7 9 45 49 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 35 28 10 5 13 40 44 -4

13. AFC Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 28 7 5 16 40 52 -12

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 24 28 6 6 16 34 50 -16

18. Luton Town 21 28 5 6 17 41 59 -18

19. Burnley 14 28 3 5 20 27 62 -35

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

© Agence France-Presse