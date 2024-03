França: vídeo denunciando degradação de escola pública se torna viral e professores recebem advertência

Vídeo de professores e alunos do ensino médio da periferia de Paris denunciando o estado de degradação da escola onde trabalham e estudam, se torna viral em redes sociais e professores são convocados pela direção para explicar participação.

Os alunos e professores da escola pública Blaise-Cendrars, em Seine Saint Denis, na região parisiense, decidiram denunciar de maneira criativa o estado de abandono da instituição.

Em um minuto e meio, num tom ao mesmo tempo fatalista e irônico, e utilizando uma fórmula conhecida nas redes sociais, eles descrevem um quadro sombrio de seu estabelecimento, apontando equipamentos defeituosos, falta de manutenção e condições de ensino degradadas.

"Estamos em Blaise-Cendrars, claro que temos um balde para vazamentos e não temos teto", diz uma das alunas no vídeo. "Sou professora de francês em Blaise Cendrars, claro que quando eu estava de licença-maternidade, meus alunos não tiveram aula durante seis meses no ano do vestibular", repete uma professora.

Em dois dias, o vídeo acumulou quase dois milhões de visualizações no Tik Tok e foi visto inclusive por responsáveis políticos. Entre eles, a deputada do partido de esquerda radical A França Insubmissa, Clémentine Autain, que compartilhou o conteúdo com o comentário: "todos os discursos são válidos para denunciar a urgência de agir pela igualdade na educação nacional".

A conta TikTok que publicou o vídeo tem o mesmo nome do estabelecimento e faz um apelo a uma reação política. "É hora de o Estado responder às nossas demandas e não vamos ficar calados", afirma.

Os alunos de Blaise-Cendrars também participaram de uma manifestação em frente ao seu estabelecimento há poucos dias e utilizam frequentemente suas redes sociais para documentar a degradação da escola secundária.

Em 7 de março, por exemplo, transmitiram o vídeo de um banheiro cujo teto tinha acabado de desabar. "Esse dia foi a segunda vez que o teto caiu", afirma o relato.

Há cerca de vinte dias que professores, alunos e pais de Seine-Saint-Denis realizam operações para exigir mais recursos para as escolas do departamento mais pobre da França.

Professores recebem advertência

Mas em lugar de soluções, eles receberam uma advertência. A Academia de Créteil, órgão que administra as escolas da região, convocou os quatro professores que participaram do vídeo para uma reunião individual na manhã de sexta-feira (15).

Eles foram acusados ??de "não terem respeitado seu dever de confidencialidade, de terem organizado o vídeo e de não terem respeitado os direitos de imagem dos alunos", segundo um comunicado de um sindicato de profissionais da educação.

"Foi uma entrevista intimidante e é falso dizer que foram eles que organizaram o vídeo", denunciou um professor do estabelecimento, que não quis que seu nome fosse revelado.

A Academia, no entanto, afirmou que "não foi instaurado nenhum processo disciplinar".

Uma centena de alunos, pais e professores se reuniram na sexta-feira (15) diante da escola para protestar contra a convocação dos professores.