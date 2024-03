Fiat Titano: como nova picape média se compara a Hilux, S10 e outras rivais

A Fiat acaba de lançar a Titano, picape de porte médio que chega para entregar uma boa relação entre tamanho, preço e quantidade de equipamentos.

São três versões (Endurance, Volcano e Ranch), todas elas mais caras do que a Toro topo de linha, que custa R$ 212.990 após redução nos respectivos preços. Mas como a Titano se compara com a concorrência?

Dentre as rivais da novidade da Fiat, estão as versões cabine dupla de entrada (e no máximo intermediárias) de Chevrolet S10, Toyota Hilux, Mitsubishi L200 Triton, Ford Ranger, Ram Rampage e Nissan Frontier. Já a VW Amarok fica de fora, pelo fato de sua versão de entrada partir de um preço consideravelmente mais elevado (quase R$ 40 mil a mais do que a Titano topo de linha).

Preço

Imagem: Divulgação

Os preços da Titano são R$ 219.990 (Endurance), R$ 239.990 (Volcano) e R$ 259.990 (Ranch) e, em média, é mais em conta do que todas as suas rivais. São elas:

Toyota Hilux por R$ 242.590 (STD Power Pack);

Chevrolet S10 por R$ 247.860 (LS) e R$ 268.060 (LT);

Mitsubishi L200 Triton por R$ 219.900 (Outdoor GLX), R$ 226.990 (Outdoor GLS), R$ 245.490 (Sport GLS) e R$ 269.990 (Sport HPE);

Ford Ranger por R$ 234.990 (XLS 2.0 Diesel 4x2 AT), R$ 239.990 (XL 2.0 Diesel 4x4 MT) e R$ 259.990 (XLS 2.0 Diesel 4x4 AT);

Nissan Frontier por R$ 244.450 (S MT);

Ram Rampage por R$ 251.990 (Rebel diesel), R$ 261.990 (Rebel gasolina) e R$ 262.990 (Laramie diesel).

Vida a bordo

Imagem: Divulgação

Com relação ao espaço interno, um importante indicador para o conforto é a distância entre-eixos. No caso do modelo da Fiat, ele tem 3,18 metros, o que é menor apenas do que a Frontier e a Ranger (que segue como a mais espaçosa do segmento).

Com relação ao nível de acabamentos, a Titano está dentro da média da sua categoria, trazendo painéis compostos basicamente de plástico rígido. Isso não é o bastante para superar o refinamento extra que a Ranger e a Rampage conseguem entregar, já que, dentre outros elementos, utilizam materiais macios ao toque nos seus revestimentos.

Quanto ao espaço da caçamba, a história muda. Seus 1,314 litros a colocam no topo do pódio, superando os 1.250 litros da Ford Ranger. Isso a torna a picape mais prática da categoria, tanto para o trabalho, quanto para a acomodação de bagagens em geral.

Equipamentos e segurança

Imagem: Divulgação

A Titano não é tão equipada quanto a Ram Rampage - pelo menos, sua média de preços é mais baixa. No geral, vem com nível de itens similar ao da Ranger e da L200 Triton (que já fica um pouco atrás nesse quesito).

Lembrando que estamos considerando apenas as versões de cada picape em faixa de preço semelhante. Na relação entre preços e equipamentos, a Titano tem destaque positivo, pois, dentre outros motivos, pode oferecer tela com bom tamanho para a categoria e assistências eletrônicas ao condutor.

Vem de série com bloqueio do diferencial traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade, assistente de partida em rampas, assistente de condução em declives, assistente de reboque, porta-objetos sob os bancos traseiros, luz de caçamba, ar-condicionado, porta-luvas refrigerado, conexão com celular para música e ligações telefônicas, três entradas USB do tipo A, tomadas 12V, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, apoios de braço dianteiro e traseiro e assoalho de vinil.

A Titano intermediária, por sua vez, adiciona central multimídia de dez polegadas, conexão via Andoid Auto e Apple CarPlay com fio, câmera off-road com monitoramento 180 graus do entorno do veículo, sensores de estacionamento e câmera traseiros, bancos de revestimento sintético semelhante a couro, volante multifuncional com o mesmo revestimento, faróis de neblina, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, duas tomadas de 12V, tela digital colorida de 4,2 polegadas no painel, protetor de caçamba, capota marítima, assoalho em carpete.

E, por fim, a de topo complementa com ar-condicionado de duas zonas, alerta de saída de faixa, rebatimento automático dos retrovisores, câmera off-road com monitoramento 360 graus do entorno do veículo, banco do motorista com ajustes elétricos, sensores de chuva e crepuscular, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros, GPS embarcado, santantônio cromado, estribos laterais, rodas de liga leve de 18 polegadas, chave presencial, sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters, faróis e lanternas de LEDs, luzes de condução diurna de LEDs.

Motorização e Desempenho

Imagem: Divulgação

O motor é o mesmo 2.2 turbodiesel que equipa o furgão Fiat Ducato, capaz de render 180 cv e 40,8 kgfm. Isso é o bastante para que vá até 100 km/h em 12,4 segundos (na versão de entrada) e 14,7 segundos (nas demais). Logo, ainda que não seja tão lenta, não tem acelerações à altura dos concorrentes.

Entre os modelos com câmbio manual, só é mais veloz até 100 km/h do que a Ford Ranger LX (e por pouco, pois ela faz em 15 segundos). Já entre os modelos com câmbio automático, mais uma vez, só é ligeiramente mais ágil do que a Ranger, que faz em 12,7 segundos.

Outro quesito importante para qualquer picape é o da capacidade de carga. Com ambos os câmbios, ela pode levar até 1.020 kg, o que é mais do que todas as Rampage, bem como equivalente com a Hilux (1.025 kg) e um pouco inferior à Frontier (1.032 kg). A melhor de todas é a S10, com 1.114 kg.

Consumo

Imagem: Dvulgação

Pelo Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro (PBEV), a Titano faz 8,5 km/l (cidade) e 9,2 km/l (estrada) nas versões intermediária e de topo, ou 9,6 km/l na versão de entrada, em ambos os cenários. Comparada com as rivais, suas médias não são grande destaque, superando por completo apenas a versão gasolina da RAM Rampage, enquanto apenas a versão de entrada da picape Fiat supera a Ranger XL.

Dentre as picapes com câmbio manual, os destaques vão para a Hilux (10,3 km/l na cidade / 11,8 km/l na estrada) e a L200 Triton Outdoor GLX (10,5 km/l na cidade / 12,5 km/l na estrada). Enquanto isso, entre as automáticas, as que levam a melhor são a Triton Outdoor GLS (9,8 km/l na cidade / 11,1 km/l na estrada) e a Rampage Diesel (9,9 km/l na cidade / 12,4 km/l na estrada).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.