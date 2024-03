Festival Cinelatino começa em Toulouse

Doze longas-metragens de ficção serão exibidos a partir desta sexta-feira na mostra competitiva do 36º Festival Cinelatino de Toulouse, sul da França, que tem o cinema cubano no exílio como convidado especial.

O festival de Toulouse, um dos mais importantes do cinema latino-americano en Europa, tem várias categorias de prêmios, concedidos por profissionais do setor, críticos e público.

Além dos filmes de ficção, sete documentários e 16 curtas-metragens estão na mostra oficial.

O comitê de seleção optou este ano por destacar as criações de cineastas que deixaram Cuba para prosseguir com suas carreiras, como Alejandro Yero, que mora nos Estados Unidos e que com seu documentário "Llamadas desde Moscú" narra a vida dos jovens cubanos na Rússia, no momento da invasão da Ucrânia.

"É exatamente isto que queríamos destacar: dar visibilidade a toda uma geração que abandonou a ilha", declarou à AFP Eva Morsch, coordenadora de programação do festival.

O evento também vai homenagear o visionário Nicolás Guillén Landrián, que enfrentou problemas com as autoridades da ilha na década 1960.

Outra homenageada do Cinelatino é a atriz mexicana Teresa Sánchez, vencedora do prêmio de interpretação no Festival de Sundance em 2022 ("Dos Estaciones").

O festival exibirá cinco filmes da atriz.

O evento exibirá quase 150 filmes em Toulouse e nos arredores da cidade até 23 de março, data da premiação.

