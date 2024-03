Falha em sistema interrompe operações do McDonald's em diversos países

Falhas no sistema do McDonald's foram relatadas em vários países desde a manhã de hoje (15), fechando alguns restaurantes por horas. No Brasil, não há relatos.

O que aconteceu

A rede de fast food chamou a falha em seu sistema de "interrupção tecnológica" e avisou que o problema estava sendo resolvido. A McDonald's Corp., com sede em Chicago, negou que os ataques estivessem relacionados à segurança cibernética, mas não deu detalhes sobre o que os causou. A apuração é da ABC News.

Não há registros de problemas no Brasil até o momento. A companhia informou que a operação brasileira não foi afetada.

O McDonald's no Japão postou no X, antigo Twitter , que as operações estiveram temporariamente suspensas em "muitas lojas da rede em todo o país".

No Reino Unido, Maria Avram, que trabalha em um restaurante da rede em Londres, relatou uma interrupção no sistema entre 6h e 7h, no horário local. A equipe teve que anotar pedidos em papel e dizer aos colegas na cozinha o que cozinhar, segundo a CNN.

Um porta-voz do McDonald's na Austrália informou que seus restaurantes em todo o país foram afetados pela interrupção. Também foram relatados problemas em Hong Kong.

Em Taiwan, alguns restaurantes, assim como o McDelivery, permaneceram temporariamente incapazes de realizar transações devido a interrupções na internet. O site Downdetector relatou um aumento de problemas com o aplicativo do McDonald's nas últimas horas.

Alguns restaurantes voltaram a funcionar normalmente após a interrupção. Clientes pediram e receberam comida em locais como Bangkok (Tailândia), Milão (Itália) e Londres (Inglaterra), informou a ABC News. A empresa ainda não informou o que causou a interrupção.