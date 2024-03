Hamas apresenta proposta de cessar-fogo detalhando troca de reféns e prisioneiros

Por Samia Nakhoul

DUBAI (Reuters) - O Hamas apresentou uma proposta de cessar-fogo em Gaza aos mediadores e aos Estados Unidos que inclui a libertação de reféns israelenses em troca da liberdade de prisioneiros palestinos, 100 dos quais estão cumprindo penas de prisão perpétua, de acordo com uma proposta vista pela Reuters.

O Hamas disse que a libertação inicial de israelenses incluiria mulheres, crianças, idosos e reféns doentes em troca da libertação de 700 a 1.000 palestinos mantidos em prisões israelenses, segundo a proposta. A libertação de "recrutas do sexo feminino" israelenses está incluída.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na quinta-feira que uma nova proposta de trégua em Gaza apresentada pelo Hamas aos mediadores ainda se baseia em "exigências irrealistas".

Seu gabinete disse que uma atualização sobre a questão seria entregue ao gabinete de guerra e ao gabinete de segurança ampliado na sexta-feira.

Egito e Catar têm tentado reduzir as diferenças entre Israel e o Hamas sobre como deve ser um cessar-fogo, no momento em que uma crise humanitária cada vez mais profunda faz com que um quarto da população da agredida Faixa de Gaza enfrente a fome.

As autoridades do Catar não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Egito está tentando chegar a um cessar-fogo em Gaza, aumentar as entregas de ajuda à Faixa e permitir que os palestinos deslocados no sul e no centro do enclave se mudem para o norte, disse o presidente Abdel Fattah al-Sisi na sexta-feira.

"Estamos falando em alcançar um cessar-fogo em Gaza, ou seja, uma trégua, fornecendo a maior quantidade de ajuda", declarou ele à academia de polícia do Egito.

Sisi também alertou contra os perigos de uma incursão israelense em Rafah, na fronteira com o Egito.

POSSÍVEL ATAQUE A RAFAH

O gabinete de Netanyahu disse em fevereiro que havia ordenado que os militares desenvolvessem um plano para esvaziar Rafah e destruir quatro batalhões do Hamas que estariam posicionados lá.

Um possível ataque a Rafah, onde a maioria dos deslocados buscou abrigo, tem gerado preocupação internacional com suas terríveis consequências.

O Hamas disse que as negociações para o cessar-fogo fracassaram nas últimas semanas devido à rejeição de Netanyahu às suas exigências, que incluem um cessar-fogo permanente, a retirada israelense da Faixa de Gaza, o retorno dos deslocados do sul do enclave para o centro e o norte e a intensificação da ajuda sem restrições.

Em fevereiro, o Hamas recebeu uma proposta preliminar das negociações de trégua em Gaza, em Paris, que incluía uma pausa de 40 dias em todas as operações militares e a troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses em uma proporção de 10 para 1 - uma proporção semelhante à nova proposta de cessar-fogo.

Israel rejeitou em fevereiro um esboço de proposta de trégua do Hamas, citando seu objetivo de longa data de não encerrar a guerra até destruir o grupo islâmico que governa Gaza desde 2006. O Hamas insiste que um acordo deve encerrar a guerra.