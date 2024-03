Ex-ministro astronauta indicou instituto que questionou urnas, diz Valdemar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o então ministro Marcos Pontes foi quem indicou que o Instituto Voto Legal fosse procurado.

O que aconteceu

Valdemar foi questionado sobre quem o apresentou aos representantes do instituto, contratado pelo PL para analisar urnas eletrônicas. Em sua resposta, ele disse que "não havia empresas capazes de exercer fiscalização das urnas". O presidente do PL disse que o então ministro Marcos Pontes indicou que procurassem o Instituto Voto Legal. Pontes foi ministro das Ciências, Tecnologia e Inovações durante o governo Bolsonaro.

Presidente do PL disse que ideia de contratação do Instituto Voto Livre surgiu dos deputados do PL e do presidente Bolsonaro. Segundo o depoimento, foi pago o valor de R$ 1 milhão, em cinco parcelas, com recursos do próprio partido. O instituto é citado pela PF, durante o interrogatório, como "Instituto Voto Livre" em vez de "Instituto Voto Legal".

Valdemar disse que o objetivo da contratação era "fiscalizar o andamento das eleições". Ele afirmou à PF que deixou de acompanhar os serviços do instituto "pois não estavam apresentando nada concreto".

À PF ele disse que nunca recebeu orientação de Bolsonaro para questionar urnas eletrônicas. Segundo o depoimento, a orientação foi "apenas para fiscalizar". Ele disse que "para isso, contrataram os serviços da empresa IVL (Instituto Voto Legal) para acompanhar o desenvolvimento da eleição e se havia segurança.

Contratação do Instituto Voto Legal

Valdemar afirmou em depoimento que a contratação do instituto ocorreu em "meados de 2022". O objetivo, disse à PF, era fiscalizar o andamento das eleições. O valor pago pelos serviços prestados foi, segundo ele, de "aproximadamente R$ 1 milhão, em cinco parcelas, pagos com recursos próprios do Partido Liberal".

O presidente do PL foi questionado se o instituto produziu o relatório sobre mau funcionamento das urnas. Em resposta, disse que "recebeu alguns relatórios, mas deixou de acompanhar". Ele afirmou também que passou para o presidente do PL em São Paulo, José Tadeu Candelária, "pois não estavam apresentando nada de concreto."

PF questionou se o documento serviu de base para uma ação judicial proposta pelo PL no TSE que contestava as urnas. Em resposta, Valdemar disse que o relatório apontava que as urnas mais novas apontavam que Bolsonaro tinha a maioria dos votos e as mais antigas sinalizavam que Lula possuía a maioria.

Valdemar disse que instituto produziu relatório sobre urnas no primeiro turno. Segundo o depoimento dele, "sem qualquer indicação de irregularidade".

Presidente do PL diz à PF ter sofrido pressão de Bolsonaro para ajuizar ação no TSE. Valdemar disse que "quando houve o vazamento do relatório do IVL, os deputados do Partido Liberal e o então presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar tal ação no TSE."

Contratação do IVL ocorreu com recursos do PL. Valdemar afirmou que a contratação do instituto e de advogado [responsável pela ação junto ao TSE que questionou as urnas anteriores ao ano de 2020] foi custeada pelo Partido Liberal.

Moraes derrubou sigilo dos depoimentos

Foram liberados os depoimentos de 27 pessoas. O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.