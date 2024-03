'Não deixem Bolsonaro na mão', disse Zambelli, segundo ex-chefe da FAB

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Batista Júnior disse em depoimento à Polícia Federal, em fevereiro, que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) pediu a ele que ajudasse a reverter o resultado das eleições de 2022.

O que aconteceu

Baptista disse à PF que foi abordado por Zambelli em dezembro de 2022, após uma formatura militar em Pirassununga (SP). O encontro, portanto, ocorreu um mês após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula nas eleições.

Veja o diálogo do brigadeiro Batista Jr. com Zambelli — segundo depoimento do ex-chefe da FAB,

Zambelli: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o Presidente Bolsonaro na mão".

Batista Jr.: "Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade."

Segundo Baptista, Zambelli fez o mesmo pedido ao general Paulo Sérgio de Oliveira, à época Ministro da Defesa. No depoimento à PF, ele disse que Oliveira "reportou ao depoente [Baptista] que foi abordado pela deputada federal Carla Zambelli de forma semelhante".

Outro lado: o UOL pediu esclarecimentos à assessoria de Zambelli. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.

Em setembro do ano passado, o UOL já havia revelado que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid havia narrado à PF, no âmbito de seu acordo de colaboração, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022. Naquele conjunto de depoimentos, Cid afirmou que os comandantes da Aeronáutica e do Exército se opuseram à trama.

Moraes derrubou sigilo dos depoimentos

Foram liberados os depoimentos de 27 pessoas. O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou o sigilo dos depoimentos à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência.