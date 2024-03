Eficiente e mais barata que a Foreo: esponja facial da Xiaomi está R$ 85

Usar uma esponja elétrica vibratória pode facilitar a vida de quem quer uma pele bem cuidada. Os modelos mais famosos atualmente levam a marca Foreo, mas elas custam muito. Por isso decidi testar uma versão mais barata e que leva o nome Xiaomi, empresa famosa no mundo de produtos tecnológicos.

A esponja testada foi a InFace, que hoje (15) está com preço promocional, saindo por menos de R$ 85 na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL.

O que ela tem de bom?

Marca consolidada. A InFace é fabricada pela Youpin, subsidiária de beleza e saúde da Xiaomi.

Versátil e de qualidade. Ela possui três níveis de vibração, é recarregável, desliga sozinha, é à prova d'água IPX7 (submersível por até 30 minutos a até um metro de profundidade) e feita com material certificado pela FDA (Food and Drug Administration, tipo a Anvisa dos Estados Unidos).

Esponja elétrica é bem pequena e dá para levar na bolsa Imagem: Marcella Duarte

Compacta. Com 8 x 5,3 x 3 cm e 83 gramas, a InFace parece uma pequena barra de sabão colorida. Ela vem acomodada em uma caixinha muito prática para "morar" em seu banheiro. Acompanha um cabo UBS/pino fino para carregamento.

Boa bateria. Uma carga completa leva cerca de duas horas e meia. Usei por dois meses sem precisar recarregá-la. Segundo o fabricante, a bateria de 400 mAh pode durar mais de 200 usos.

Macia e eficiente. A InFace remove maquiagem, células mortas e a oleosidade natural da pele, deixando uma sensação de frescor e limpeza. Dá para perceber a pele mais macia e "iluminada" após o uso.

As cerdas de silicone são bem suaves e maleáveis, distribuídas em três regiões pela esponja: em cima as mais grossas (cor escura), no meio as intermediárias, embaixo as mais fininhas (cor clara). Há opções de cores além da rosa, como verde, cinza e amarela.

As cerdas mais grossas são para uma limpeza mais profunda, boa para as regiões mais problemáticas do rosto, como a "zona T", em especial o nariz e queixo. Entre as médias e as mais finas, porém, não dá para separar muito o uso. Você vai acabar passando ambas as áreas juntas pelas bochechas, por exemplo.

Detalhe da escova elétrica Imagem: Marcella Duarte

Uso diário. Como a esfoliação dela é suave, você pode usá-la todos os dias, de manhã e à noite — diferentemente das esponjas elétricas antigas, de cerdas giratórias, que são mais agressivas e só podem ser usadas duas vezes na semana. Homens também são bem-vindos, inclusive antes de barbear, para desobstruir os poros.

E a massagem que ela faz é bem gostosinha. A Xiaomi diz que é graças à tecnologia Sonic Clean, com 10 mil pulsações ultrassônicas (ondas sonoras) por minuto. Me sinto relaxada após cada ritual de uso.

Confortável de segurar. A esponja se encaixa muito bem na mão e seu formato, com duas pontas, alcança os contornos e cantinhos do rosto, o que é ótimo para quem sofre com cravos e oleosidade como eu.

Ponto de atenção

Não notei resultados em relação a marcas de expressão, mas há um modo indicado para ajudar a amenizar as rugas e linhas do rosto: usar o lado de trás da esponja (sem cerdas) nas áreas propensas a rugas.

Testes sugerem que as pulsações de baixa frequência estimulam produção de colágeno e ajudam a firmar a pele e evitar linhas finas. Na minha idade, não custa tentar.

Como foram os testes

Para ligar a esponja, é só pressionar o único botão por 3 segundos. Para trocar entre as três intensidades de pulsação (suave, média e alta), basta um clique. Com o uso, você vai sentindo o que se adapta melhor à sua pele - eu sempre prefiro a vibração mais forte e as cerdas mais grossas e médias.

Escova elétrica Xiaomi: basta só um pinguinho de sabonete para fazer bastante espuma Imagem: Marcella Duarte

A esponja fica ligada por 90 segundos, que é o tempo indicado para uma sessão de limpeza com movimentos circulares por todo o rosto, e desliga sozinha. Desta forma, você não precisa controlar o tempo e não corre o risco de esquecer o aparelho funcionando e descarregar a bateria.

A vibração é bem suave e silenciosa. Embora não haja estudos científicos sobre a eficácia desses apetrechos no rejuvenescimento facial, dermatologistas afirmam que eles, pelo menos, potencializam a limpeza diária.

Ela deve sempre ser usada com o rosto molhado e com algum tipo de sabonete facial líquido - não é recomendado usar esfoliante, pois pode danificar o silicone e agredir a pele. Se estiver com uma maquiagem muito densa, recomendo passar primeiro um demaquilante ou lenço umedecido para remover o excesso e evitar sujeira.

Confira abaixo alguns produtos sem esfoliante para usar com a esponja:

Gosto de usar pelas manhãs, com sabonetes purificantes e/ou com ativos antiacne, que dão ainda mais refrescância. Ela também ajuda a economizá-los, pois basta só um pinguinho para fazer bastante espuma.

A absorção dos produtos que forem passados na sequência, como um creme anti-idade ou um ácido, também parece ser potencializada (veja abaixo algumas sugestões de produtos).

Produtos que uso na minha rotina de skincare Imagem: Marcella Duarte

*Com informações de review publicado em 6 de setembro de 2023.

