Eleitores negros são menos influenciados por mensagem de Biden sobre ameaça de Trump, mostra pesquisa

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Uma das principais mensagens de campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Donald Trump é uma ameaça à democracia, está conquistando menos apoiadores negros e pessoas sem diploma universitário do que outros segmentos de sua base política, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos.

As preocupações com o extremismo político e as ameaças à democracia têm surgido como uma das principais questões para os norte-americanos, após acontecimentos históricos, incluindo as tentativas do ex-presidente republicano de reverter sua derrota nas eleições de 2020, a decisão da Suprema Corte de acabar com o direito constitucional ao aborto e um aumento no número de imigrantes que cruzam a fronteira entre os EUA e o México.

A pesquisa com 4.094 entrevistados, realizada de 7 a 13 de março, mostrou que tanto republicanos quanto democratas estão preocupados com as instituições democráticas do país e com a perspectiva de políticos altamente partidários que estão promovendo políticas que a maioria das pessoas não quer.

Cerca de 65% dos participantes da pesquisa - incluindo 72% dos democratas e 64% dos republicanos - disseram estar preocupados que "legislaturas estaduais partidárias anularão o voto popular" em alguns Estados para apoiar um candidato presidencial. Os demais entrevistados disseram não estar preocupados ou não responderam à pergunta.

Uma parcela ainda maior de cada partido disse temer que "governos dominados por viés partidário promulguem leis impopulares". Cerca de 40% dos eleitores de cada partido considera a legenda adversária uma ameaça iminente aos EUA, de acordo com a pesquisa.

Cerca de 57% dos apoiadores de Biden na pesquisa disseram que o estavam apoiando para deter Trump, em comparação com 30% que citaram o apoio a Biden, sugerindo que o foco da campanha no medo está ajudando a acalmar as preocupações dos democratas com o comparecimento às urnas.

Mas havia sinais de alerta em potencial para os democratas.

Os apoiadores negros de Biden, que constituem cerca de 20% de sua base política, eram consideravelmente menos propensos do que seus apoiadores brancos a responder na pesquisa que estavam votando para impedir Trump, 37% a 65%.

Os democratas negros também tinham menos inclinação do que os democratas brancos de dizer que estavam preocupados com o fato de um candidato presidencial roubar uma eleição ou de legislaturas estaduais partidárias anularem seus resultados. Os eleitores negros nos EUA têm se inclinado fortemente para o Partido Democrata há décadas.

Entre os apoiadores de Biden que não têm diploma universitário, 53% disseram que queriam impedir Trump, em comparação com 64% dos que têm diploma.

Biden também está fazendo campanha com mensagens de que ele ajudou a economia norte-americana e promete defender o direito ao aborto. Quase metade dos apoiadores negros de Biden disse que o apoia por suas políticas, em comparação com cerca de um terço de seus apoiadores brancos.

"Destacar os fracassos de Donald Trump certamente faz parte dessa equação, mas também é importante lembrar os eleitores das realizações do presidente Biden e oferecer uma visão positiva para o futuro", disse Rodell Mollineau, estrategista democrata que atua como sócio da ROKK Solutions.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online com uma amostra nacionalmente representativa de 4.094 adultos e tem uma margem de erro de 1,7.