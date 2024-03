Echo Pop ou Echo Dot: qual a melhor 'Alexa'? Os dois estão mais baratos

A Amazon oferece diversos alto-falantes inteligentes equipados com a assistente virtual Alexa. Os modelos de entrada, menores e mais baratos, são o Echo Pop e o Echo Dot, e ambos estão com bons descontos na Semana do Consumidor.

A seguir, o Guia de Compras UOL explica a diferença entre eles para ajudar você a escolher o que mais se adequa à sua rotina.

Echo Pop: pequeno e baratinho

É o modelo mais barato da atual linha de smart speakers da Amazon. Com aspecto de "metade de laranja", com os alto-falantes projetados para frente, é ideal para cantos e ambientes menores, como um banheiro ou quarto. Também é uma opção legal para presentear crianças.

Nessa oferta, ele está de R$ 349 por R$ 242,10, o que o torna ainda mais atrativo.

Outra opção para quem quer começar a ter uma casa conectada é o kit com um Echo Pop + uma lâmpada inteligente. Assim, você já fica pronto para pedir para a Alexa coisas como "ligue a luz da sala", "deixe a luz roxa" e "quarto 50% de intensidade".

O pacote sai de R$ 398,57 por R$ 275,73, à vista, no Pix ou boleto. Ou seja, a lâmpada sai por R$ 33,63, cerca de R$ 5 abaixo de seu preço normal.

Echo Dot 5ª geração: som mais potente

Se você busca uma melhor qualidade de som, vale investir no Echo Dot, que tem alto-falantes maiores que dão a volta toda no aparelho. Ele oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras.

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo —para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo. Já o termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente, e não a oferecida por serviços de clima.

A diferença de preço não é tão grande. O Echo Dot 5ª geração está de R$ 429 por R$ 314,10, um investimento que vale a pena para quem quer usá-lo em um ambiente maior.

