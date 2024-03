Dólar supera R$5,00 antes de decisões de política monetária

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar tinha leve alta nesta sexta-feira, mas ainda assim conseguiu superar os 5 reais nas máximas do dia, com investidores mostrando alguma cautela antes das decisões de política monetária de Brasil e Estados Unidos da semana que vem.

Às 10h15 (de Brasília), o dólar à vista subia 0,14%, a 4,9948 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,04%, a 5,002 reais na venda.

No pico do dia, a moeda à vista chegou a ser negociada em 5,0024 reais na venda, alta de 0,29%. O dólar havia superado brevemente a marca psicológica de 5 reais na segunda-feira, e, antes disso, a última vez em que havia cruzado esse patamar fora no início de fevereiro.

"Com poucos indicadores significativos previstos no calendário antes do encontro do Fed para decidir sobre as taxas de juros e divulgar seu gráfico de pontos na próxima semana, os mercados poderão seguir voláteis enquanto os investidores avaliam a perspectiva com as informações coletadas nesta semana", disse a Guide Investimentos em nota a clientes.

Na semana que vem, na quarta-feira, o Federal Reserve encerrará sua reunião de política monetária, e a expectativa predominante segue sendo de que o Fed manterá sua taxa básica inalterada até um primeiro corte em junho, embora dados da véspera tenham levado alguns operadores a adiar as apostas para o início do afrouxamento monetário.

Os dados mostraram que o índice de preços ao produtor para a demanda final dos EUA subiu mais do que o esperado em fevereiro, enquanto as vendas no varejo subiram menos do que o esperado, mas ainda representaram uma desaceleração frente ao mês anterior.

"Instalou-se um ambiente de negócios mais avesso ao risco, pessimista em relação à trajetória econômica dos Estados Unidos no curto prazo, em que talvez a economia possa começar a desacelerar e a inflação ao consumidor se mantenha mais resiliente, persistente, o que afeta o Fed a manter uma postura mais rígida por mais tempo", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX.

Enquanto isso, no Brasil, é consenso que o Banco Central reduzirá a Selic novamente em 0,50 ponto percentual, a 10,75%, quando encerrar sua reunião de política monetária na semana que vem, também na quarta-feira.

Apesar dessa certeza, economistas estão atentos a possíveis mudanças na orientação da autarquia sobre seus próximos passos, mostrou uma pesquisa da Reuters nesta sexta-feira.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista teve alta de 0,27%, a 4,9877 reais na venda.