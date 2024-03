Facundo Guerra recebe fundador da barbearia Corleone no 'Divã de CNPJ'

Bruno Van Enck, fundador das barbearias Corleone, é o convidado do "Divã de CNPJ" com Facundo Guerra desta segunda (18). O empreendedor conta que se inspirou há 10 anos nas antigas barbearias nova-iorquinas dos filmes das décadas de 1940 a 1960 e transformou seus espaços em referência de bom atendimento para cortes de cabelo e barba masculinos em São Paulo.

Quando o cara senta na cadeira para cortar o cabelo, o mínimo que eu tenho que entregar é um bom corte. Mas você entende que esse cara não está tão crítico comigo? Imagine se estivesse quente, se eu não oferecesse uma água para ele tomar? Se o barbeiro não fosse educado, se não tivesse música. Se fosse só o barulho de secador?"

Bruno Van Enck

Divã de CNPJ

Toda semana, o empreendedor Facundo Guerra entrevista donos de negócios que investiram em diferentes ramos de mercado para entender quais são as dores, caminhos e necessidades para criar e manter um negócio no Brasil.

