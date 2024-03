Cubarsí e Dani Vivian são as grandes novidades da Espanha contra Colômbia e Brasil

O jovem zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí e Dani Vivian são as grandes novidades na lista de convocados da Espanha para os amistosos contra Colômbia e Brasil.

Cubarsí, de apenas 17 anos, teve sua primeira convocação pela seleção espanhola, cuja escalação foi revelada nesta sexta-feira (15) pelo técnico Luis de la Fuente através de um vídeo nas redes sociais da Federação Espanhola (RFEF).

Cubarsí impressionou na última terça-feira no jogo da Liga dos Campeões contra o Napoli, em que o Barça se classificou para as quartas de final e a presença do zagueiro em 'La Roja' foi quase dada como certa.

A outra grande novidade é a convocação do zagueiro do Athletic Bilbao, Dani Vivian, que também fará sua estreia com a camisa da Roja se De la Fuente lhe conceder minutos em um dos dois jogos.

Entre os nomes que retornaram estão o zagueiro do Tottenham, Pedro Porro, que volta um ano depois de sua última partida com a seleção espanhola, na derrota por 2 a 0 diante da Escócia, nas eliminatórias para a Eurocopa, e o atacante do Villarreal, Gerard Moreno.

A Espanha enfrentará a Colômbia no dia 22 de março, em amistoso em Londres, antes de jogar contra o Brasil quatro dias depois, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Este último duelo foi organizado como um amistoso contra o racismo sob o lema 'uma só pele', após os episódios de insultos racistas sofridos pelo jogador do Real Madrid Vinicius Junior.

"Nesta última partida vamos nos unir na luta contra o racismo, por isso vamos disponibilizar a lista de uma forma um pouco especial, serão pessoas de diferentes nacionalidades que darão os nomes aos jogadores", disse De la Fuente no vídeo no qual a lista de convocados foi divulgada.

"Queremos que o futebol seja união e deixar claro que todos jogamos com uma mesma pele", acrescentou De la Fuente.

--- Lista de convocados da Espanha para os amistosos contra Colômbia e Brasil:

Goleiros: Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal/ING).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Pedro Porro (Tottenham/ING), Aymeric Laporte (Al-Nassr/KSA), Robin Le Normand (Real Sociedad), Daniel Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), José Luis Gayá (Valencia), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

Meias: Rodrigo Hernández (Manchester City/ENG), Martín Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (París Saint-Germain/FRA), Alex Baena (Villarreal), Oihan Sancet (Athletic de Bilbao)

Atacantes: Joselu (Real Madrid), Morata (Atlético de Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pablo Sarabia (Wolverhampton/ING).

