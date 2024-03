Como latido de cães em casa deu nova pista sobre os fugitivos de Mossoró

As buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró seguem no Rio Grande do Norte. Nesta semana, cachorros da zona rural do município de Baraúna deram uma nova pista para a força-tarefa.

O que aconteceu

A nova pista foi descoberta nesta terça-feira (12). Cachorros da zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, ficaram agitados durante a noite, latiram e chamaram a atenção da população local, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Cães de uma determinada casa ficaram bastante agitados, latiam bastante. As forças de segurança foram ao local com cães altamente treinados e esse cães confirmaram a presença recente dos dois fugitivos.

Ricardo Lewandowski

Os moradores acionaram a polícia. Então, com a ajuda de cães farejadores da força-tarefa, foi confirmado que a dupla de fato passou pela região e havia deixado um novo rastro.

"Eles estão cercados. A convicção que temos até o momento é que eles continuam no perímetro", afirmou Lewandowski.

Quem são os fugitivos de presídio federal?

Deibson Cabral Nascimento, 33, e Rogério da Silva Mendonça, 35, escaparam do presídio federal de Mossoró em 14 de fevereiro, na primeira fuga do país em uma unidade de segurança máxima.

Eles são conhecidos por serem "matadores" do Comando Vermelho do Acre, segundo fontes das forças de segurança ouvidas pelo UOL.

Deibson cumpria pena de 33 anos por assalto a mão armada. Conhecido como Tatu, também responde a processos por tráfico de drogas.

Rogério tem suástica tatuada na mão e condenação de cinco anos por tráfico. O fugitivo, conhecido como Martelo, também responde a processos por homicídio qualificado, roubo e violência doméstica.