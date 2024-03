Carla Araújo: Exército avalia como positiva a divulgação de depoimentos

O Exército avalia como positiva a divulgação dos depoimentos de investigados por tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência, apurou a colunista do UOL Carla Araújo. Ela detalhou a reação dos militares durante o UOL News desta sexta (15). Ao todo foram liberados depoimentos de 27 pessoas.

Na primeira repercussão disso, desse levantamento, eu falei com o pessoal do Exército. A avaliação entre eles, e de outras fontes da ala política e até mesmo da defesa dos envolvidos, é que a retirada do sigilo é positiva. Carla Araújo, colunista do UOL

No seguinte sentido: de que vai dar a capacidade de se contestar, preencher lacunas e se baterem esses depoimentos para fechar essa trama. Carla Araújo, colunista do UOL

No caso dos militares, esses depoimentos, tanto do ex-comandante da Aeronáutica Carlos Baptista Junior quanto do ex-comandante do Exército Freire Gomes, têm sido vistos de forma positiva também, porque segundo os militares do alto comando atual com os quais eu conversei, eles falaram: 'olha, o que está se mostrando aí é que os nossos comandantes na época agiram de forma legalista'. Carla Araújo, colunista do UOL

Conforme apuração de Carla, para os militares, os depoimentos dos ex-comandantes são positivos também para a imagem das Forças Armadas.

Como o Batista colocou que se o Freire Gomes embarcasse poderia haver um golpe, nesse momento os militares que hoje estão no comando, estão elogiando a postura de Freire Gomes e tão vendo esses dois depoimentos como positivos para a imagem das Forças Armadas no sentido de que eles teriam sido de fato legalistas. Carla Araújo, colunista do UOL

Mas ainda dizem, do mesmo jeito que a gente: 'estamos lendo ainda, estamos vendo. Mas é positivo essa questão do sigilo'. Carla Araújo, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: