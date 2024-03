Cardozo: Capacidade de Moraes faz caso Marielle estar em 'boas mãos'

O ministro Alexandre de Moraes tem capacidade para investigar de "forma aprofundada e correta" o caso Marielle após o inquérito ser enviado ao STF, analisou o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo no UOL News da manhã desta sexta-feira (15).

O inquérito foi enviado para a Corte na última quarta-feira (13), por determinação do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Raul Araújo, após novas provas fazerem menção ao nome de um parlamentar federal com foro privilegiado.

Essa história vai esquentar bastante. Acho que o ministro Alexandre de Moraes tem toda capacidade para poder fazer essa investigação de forma aprofundada e correta.

A gente não escolhe ministro do STF que vai cuidar de casos, mas pelo perfil do ministro Alexandre de Moraes, está em boas mãos [...] Ele já tem toda uma experiência. O ministro Alexandre já foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, tem uma atuação forte neste período, tem afinamento com as pessoas da Polícia Federal que prestam serviço a ele e foi ministro da Justiça. Tem bastante experiência e, portanto, vai conduzir com bastante maestria esse inquérito intrincado.

Estou curioso para saber quem são essas autoridades que estão [envolvidas].

Caso Marielle enviado ao STF

Não foi revelado o nome do parlamentar que foi citado. Também não há informações sobre o grau de envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado no crime —se seria um possível mandante ou se houve menção ao seu nome em alguma outra circunstância. O caso está sob sigilo.

Investigadores tentam negociar uma delação do ex-policial Ronnie Lessa. Ele é acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista — não foi confirmada se a menção ao político com foro ocorreu a partir da delação Lessa.

A apuração do crime, que completou seis anos nesta semana, é considerada prioritária pela atual gestão da Polícia Federal. Apesar da remessa ao STF, a mesma equipe da PF continuará conduzindo o caso. Trata-se da Superintendência da PF do Rio de Janeiro.

A PF também segue aprofundando as apurações das informações fornecidas na delação do ex-policial Élcio Queiroz. Ele é, segundo a PF, assumidamente responsável por dirigir o carro que levava Ronnie Lessa no dia do assassinato. Ambos estão presos.

