O Brasil criou 180.395 vagas com carteira assinada em janeiro deste ano. Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O que aconteceu

Foram 2.067.817 contratações e 1.887.422 demissões ao longo do mês. No mês anterior, dezembro, o saldo de vagas tinha sido negativo em 440.006 postos.

Há hoje 45,7 milhões de pessoas com emprego formal no Brasil. Foram 655.717 requerimentos ao seguro-desemprego no mês.

O setor de serviços foi o que teve o maior saldo de empregos, com 80.587 vagas. A indústria teve saldo de 67.029 vagas, construção com 49.091 e agropecuária com 21.900. O comércio foi o único com saldo negativo, com menos 38.212 empregos.