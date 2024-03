Bolsonaro vai querer esquecer que o dia de hoje existiu, diz senador do PT

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai querer esquecer que o dia de hoje existiu porque agora não há o que contestar sobre a tentativa de golpe, afirmou o senador Humberto Costa (PT) durante entrevista ao UOL News desta sexta-feira (15). Depoimentos de 27 pessoas investigadas pela tentativa de golpe de estado foram liberados hoje.

O Bolsonaro vai durante muito tempo querer esquecer que esse dia existiu, porque de fato não há mais o que contestar que realmente ele coordenou, foi autor intelectual de uma tentativa de golpe de Estado. Humberto Costa, senador (PT-PE)

[Os depoimentos] São extremamente graves, eles representam provas contundentes da atuação de várias pessoas que estavam no núcleo do governo e principalmente do próprio ex-presidente Bolsonaro. É importante lembrar que agora não é um delegado da Polícia Federal ou um parlamentar do PT que está denunciando, são integrantes das Forças Armadas que foram consultados, pressionados. Humberto Costa, senador (PT-PE)

O senador petista lembra que para esses integrantes foram apresentadas "soluções golpistas" com a finalidade de impedir que o presidente Lula tomasse posse.

Foram apresentadas várias minutas de soluções golpistas para impedir a posse do presidente Lula e, como tal, isso assume uma gravidade gigantesca. Contra o presidente Bolsonaro, hoje existem não somente provas materiais, mas as provas testemunhais daqueles que foram convocados a participar daquele ato político, daquela ação política que nos levaria a uma ditadura. Com toda certeza uma ditadura muito violenta. Humberto Costa, senador (PT-PE)

Acredito que o tiro de misericórdia para uma denúncia contra Bolsonaro, a abertura de um processo e a realização de um julgamento estão dadas. Agora, vai o Supremo Tribunal Federal apenas, na minha opinião, definir em que momento isso vai acontecer. Humberto Costa, senador (PT-PE)

Humberto Costa também traz o caso do ex-ministro Anderson Torres, que quer novo depoimento após acusação de "suporte jurídico" à tentativa de golpe.

Isso tende a crescer. Veja o caso do Anderson Torres que agora quer ser ouvido pela Polícia Federal. Certamente ele não vai tocar no tema de fazer uma delação premiada, até porque a delação premiada significa algum tipo de benefício por questões que sejam esclarecedoras. Humberto Costa, senador (PT-PE)

No máximo agora ele pode dizer: 'olha, é verdade, eu participei, eu escrevi a pedido de A, B e C'. Ele já está claramente identificado como um dos mentores materiais. Digo porque foi um dos elaboradores dessa que seria a solução legal para impedir a posse do presidente Lula e termos de fato uma ditadura. Humberto Costa, senador (PT-PE)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: