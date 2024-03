Boeing diz às companhias aéreas para checarem assentos do cockpit do jato 787

WASHINGTON (Reuters) - A Boeing disse nesta sexta-feira que informou às companhias aéreas que operam jatos 787 Dreamliners para verificarem os interruptores da cabine de comando depois que um súbito mergulho em pleno ar de um avião do modelo operado pela Latam Airlines deixou mais de 50 pessoas feridas nesta semana.

A Air Current, uma publicação do setor de aviação, informou na quarta-feira que o movimento de um assento no cockpit é o foco principal da investigação sobre o incidente com o voo da Latam ocorrido na segunda-feira.

A Boeing disse nesta sexta-feira que o comunicado sobre verificação é uma medida de precaução para lembrar as companhias áreas operadoras do 787 sobre um aviso de 2017 que detalha instruções de inspeção e manutenção dos interruptores dos assentos da cabine de comando dos aviões do modelo.

"Estamos recomendando que os operadores realizem uma inspeção na próxima oportunidade de manutenção", disse a Boeing nesta sexta-feira.

(Por David Shepardson)