Boeing 737 operado pela United tem painel externo faltando após aterrissar no aeroporto de Oregon

(Reuters) - A United Airlines informou nesta sexta-feira que um de seus aviões Boeing 737-800 estava com um painel externo faltando após aterrissar com segurança em seu destino programado no Aeroporto Internacional Rogue Valley Medford, no Oregon.

A United disse que o avião estava transportando 139 passageiros e seis tripulantes, e que se verificou que faltava um painel depois que o avião aterrissou.

"Faremos um exame completo do avião e realizaremos todos os reparos necessários antes que ele retorne ao serviço", disse a companhia aérea em um comunicado, acrescentando que também investigará para entender a causa do incidente.

A Boeing não fez comentários, encaminhando as perguntas à United Airlines.

O avião havia partido de São Francisco, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24.

A Boeing tem estado sob forte escrutínio regulatório após um painel da fuselagem se desprender em pleno ar em 5 de janeiro em um voo da Alaska Airlines, com investigações sobre os padrões de segurança e qualidade da empresa em seu processo de produção.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)