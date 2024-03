Belgorod, a cidade onde a guerra na Ucrânia chegou à Rússia

Por Vladimir Soldatkin

BELGOROD/SHEBEKINO, Rússia (Reuters) - As sirenes de ataque aéreo tocam quase diariamente na cidade de Belgorod, no sul da Rússia, fazendo com que as pessoas corram para se proteger e lembrando aos moradores que a guerra em grande escala na vizinha Ucrânia também é uma realidade para eles.

Em comparação com a destruição em grande parte da Ucrânia, o vasto território da Rússia está praticamente ileso.

Belgorod, 40 km ao norte da fronteira, é a principal exceção, um lembrete de que nem todos os civis podem ser protegidos da violência da guerra.

Vladimir Seleznyov, um aposentado que testemunhou um ataque com mísseis na rua Plekhanov em 15 de fevereiro, no qual sete pessoas foram mortas, disse que é difícil se acostumar com o perigo.

"É claro que a situação é difícil, mas vivemos perto da fronteira. Seria exagero dizer que nos acostumamos com isso", afirmou ele à Reuters em uma recente visita à cidade, à qual a mídia internacional raramente tem acesso.

"Entendemos que, naturalmente, venceremos, prevaleceremos, mas as pessoas estão preocupadas."

Na antiga cidade-fortaleza, agora uma cidade moderna de 300.000 habitantes, mais uma vez na linha de frente da Rússia, muitos civis foram mortos em ataques de drones e mísseis da Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Kiev nega ter civis como alvo, assim como Moscou, apesar de a Rússia ter lançado drones e mísseis contra a Ucrânia que mataram milhares de civis e causaram danos no valor de centenas de bilhões de dólares.

No pior evento individual de perda de vidas de civis por fogo inimigo estrangeiro na Rússia reconhecido internacionalmente desde a Segunda Guerra Mundial, 25 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas em ataques com mísseis em Belgorod em 30 de dezembro do ano passado.

Às vésperas das eleições de 15 a 17 de março, o presidente Vladimir Putin continua popular em Belgorod, assim como em toda a Rússia, destacando como a guerra galvanizou o apoio a ele.

Ele a chama de "operação militar especial" e a apresenta como parte de uma longa batalha contra um Ocidente decadente que humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais dizem que a invasão foi uma apropriação agressiva e ilegal de terras.

PÉS DE GUERRA

Para os moradores de Belgorod, as interrupções são frequentes e os sinais de guerra estão à vista de todos.

Soldados andam pelas ruas e blocos de cimento foram posicionados nos pontos de ônibus para proteger as pessoas de possíveis explosões.

As escolas primárias passaram a ter somente aulas online, enquanto as escolas secundárias estão trabalhando em um modelo híbrido de aulas em casa e em sala de aula, semelhante ao funcionamento de muitas instituições ucranianas.

Os ônibus param de circular quando soam avisos de ameaça de mísseis, forçando as pessoas a desembarcarem e caminharem. Fazer compras pode ser complicado e os compromissos são frequentemente cancelados. Milhares de pessoas deixaram a região circundante para fugir do perigo.

Grupos de voluntários civis em Belgorod estão apoiando os soldados, um fenômeno comum na Rússia e na Ucrânia.

Galina, que coleta itens de higiene e ferramentas para cavar trincheiras e os envia para o Exército, disse que ajuda a tentar encerrar o conflito.

Ecoando as palavras usadas pelo Kremlin para descrever a liderança em Kiev, ela falou sobre a necessidade de "desnazificar" a Ucrânia e acabar com o "fascismo" no país. A Ucrânia e seus aliados condenam esse tipo de linguagem, ressaltando que o presidente Volodymyr Zelenskiy é judeu.

"Não há outras opções", disse Galina, que deu apenas seu primeiro nome, enquanto estava em um armazém com mercadorias para soldados.

"Acredito que o trabalho que ele (Putin) começou em termos de uma operação militar especial, ele deve concluí-lo", acrescentou ela.