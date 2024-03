BCE começou a discutir corte nos juros, diz Rehn

HELSINQUE (Reuters) - O Conselho do Banco Central Europeu iniciou na semana passada uma discussão sobre quando reduzir os juros, disse o membro Olli Rehn nesta sexta-feira.

"Se a inflação continuar caindo e, de acordo com nossa estimativa, de forma sustentável para baixo em direção à meta, podemos, perto do verão (no Hemisfério Norte), já começar a tirar lentamente o pé do freio da política monetária", disse Rehn em um comunicado.

O BCE manteve os custos dos empréstimos em um patamar recorde na semana passada, mas as autoridades indicaram que estavam se preparando para um primeiro corte nos juros.

(Por Essi Lehto)