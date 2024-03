BC da China mantém a taxa de juros de instrumento de médio prazo como esperado

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - O banco central da China deixou inalterada a taxa de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo nesta sexta-feira, já que as autoridades continuaram a priorizar a estabilidade da moeda em meio à incerteza sobre o momento dos cortes de juros esperados pelo Federal Reserve.

O histórico aperto monetário do Fed fortaleceu o dólar e pressionou o iuan nos últimos anos. Cortar as taxas antes de um movimento do Fed ou de outros bancos centrais importantes aumentaria os diferenciais de rendimento, o que poderia exercer mais pressão sobre a moeda local.

O Banco do Povo da China (PBOC) disse que estava mantendo em 2,50% a taxa de 387 bilhões de iuanes (53,80 bilhões de dólares) em seu instrumento de empréstimos de médio prazo de um ano (MLF) para algumas instituições financeiras.

Com 481 bilhões de iuanes em empréstimos MLF a vencer este mês, a operação resultou em uma retirada líquida de 94 bilhões de iuanes do sistema bancário. Foi a primeira retirada de dinheiro por meio do instrumento de liquidez desde novembro de 2022.

O banco central disse que a operação de empréstimo desta sexta-feira "atendeu totalmente à demanda das instituições financeiras" para manter a liquidez do sistema bancário razoavelmente ampla, de acordo com um comunicado online.

"A retirada líquida de dinheiro é um sinal óbvio, ecoando o conteúdo do relatório de trabalho do governo sobre a prevenção de fundos inativos", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior da China no ANZ.

"Considerando que os principais bancos comerciais ainda não reduziram novamente as taxas de depósito, as chances de outro corte na taxa de juros são baixas."

Em uma pesquisa da Reuters com 36 observadores do mercado, 32, ou 89%, esperavam que o banco central mantivesse o custo dos empréstimos MLF de um ano.

A China estabeleceu uma meta ambiciosa de crescimento econômico para 2024, de cerca de 5%, prometendo medidas para transformar o modelo de desenvolvimento do país e neutralizar os riscos alimentados por incorporadoras imobiliárias falidas e cidades endividadas.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook)