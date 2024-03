Barco de imigrantes afunda na Turquia e crianças estão entre 22 mortos

ISTAMBUL (Reuters) - Pelo menos 22 pessoas morreram, incluindo sete crianças, quando um bote de borracha que transportava imigrantes afundou na província de Canakkale, no noroeste da Turquia, informou o gabinete do governador local nesta sexta-feira, acrescentando que os esforços de busca e resgate continuavam.

Em um comunicado, o gabinete do governador de Canakkale disse que duas pessoas foram resgatadas pela guarda costeira e outras duas sobreviveram “pelos seus próprios meios” depois de o barco virar.

Afirmou que um avião, dois helicópteros e um total de 18 navios da guarda costeira e outras autoridades de resgate estavam envolvidos nos esforços de busca e resgate, juntamente com 502 pessoas.

Imagens do porto de Kabatepe mostraram um barco que participava de operações de busca e salvamento retornando ao porto com sacos para cadáveres no convés. Profissionais de saúde e pessoal de segurança puderam ser vistos carregando os sacos para cadáveres do barco e levando-os para ambulâncias que esperavam lá.

Anteriormente, o governador de Canakkale, Ilhami Aktas, disse à agência de notícias estatal Anadolu que os quatro imigrantes resgatados foram internados no hospital.

Não ficou imediatamente claro quantos imigrantes estavam no barco, afirmou o governador à Anadolu.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu e Burcu Karakas; reportagem adicional de Ali Kucukgocmen)