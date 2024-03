'Alexa', iPhone e air fryer: veja as melhores ofertas do Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é hoje (15), e para que está atrás de promoções o Guia de Compras UOL selecionou descontos que podem chegar a até 60% em diversas categorias de produtos, com destaque para celulares da Samsung, iPhone e air fryers.

Algumas ofertas são exclusivas para assinantes do Amazon Prime —quem não for, pode fazer o cadastro e usar os 30 dias grátis para aproveitar as promoções e depois cancelar o serviço. Confira a seleção a seguir (os produtos abaixo podem demorar para carregar, dependendo da conexão com a internet; os preços podem variar a qualquer momento sem prévio aviso):

Celular

Fone de ouvido

Air Fryer

Aspirador de Pó

Dispositivos Amazon

TVs

Gamer

Máquina de lavar e Lava e Seca

Casa Inteligente

