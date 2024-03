A partir de R$ 192: alto-falantes com 'Alexa' estão mais baratos com cupom

Se comprar um Echo está na sua lista de desejos, esse é um bom momento. Os alto-falantes inteligentes da Amazon, com a famosa assistente pessoal 'Alexa', estão mais baratos hoje (15), Dia do Consumidor. Para garantir o desconto adicional de R$ 50, é preciso comprar pelo aplicativo da Amazon e usar o cupom "ECHO50" antes de finalizar a compra. O desconto é válido para compras à vista ou parceladas. (Confira todas as regras de uso no final do texto).

O mais barato é o pequeno Echo Pop, que sai por R$ 192,10 à vista, nas cores preto ou branco.

Com design que lembra a metade de uma laranja, o modelo tem as mesmas funções dos alto-falantes da Amazon: tocar músicas, conversar com a Alexa, controlar dispositivos de casa inteligente (lâmpadas, fechaduras etc), definir timers, ouvir a previsão do tempo, entre outros.

@tilt_uol Já pensou em ter uma Alexa? Se a resposta for sim, esse é o momento para você conhecer o novo modelo do aparelho! ?? O Echo Pop é o mais novo membro da família Alexa. Mesmo sendo o caçula, ele promete as mesmas funções e habilidades dos outros alto-falantes. Além disso, se você quiser deixar seu aparelho mais a sua cara, a Amazon disponibiliza capinhas coloridas para customização. #UOL #tiltuol #alexaamazon #altofalantes ? som original - Tilt UOL

Outras 'Alexas' em oferta

Também está em oferta a famosa "bolinha" Echo Dot, que oferece um som mais nítido e graves mais potentes. (Veja aqui a comparação entre os recursos do Echo Dot e Echo Pop).

Echo Dot 5 está por R$ 264,10 à vista.

está por R$ 264,10 à vista. Echo Dot 5 com relógio sai por R$ 406,03 à vista.

sai por R$ 406,03 à vista. Echo Dot 4 custa R$ 309,10 à vista.

Echos com tela e câmera

A família Echo Show, as 'Alexas' com tela touchscreen, também está com preços mais baixos.

Além de permitir assistir conteúdos, como filmes e séries nas plataformas de streaming e vídeos no Youtube, estes quatro modelos contém uma câmera, para ser usada em chamadas de vídeo e também para monitorar a casa. São eles:

Echo Show 5 (3ª geração), com tela de cinco polegadas que parece um rádio relógio, está por R$ 534,10 à vista .

(3ª geração), com tela de cinco polegadas que parece um rádio relógio, está por à vista Echo Show 8 (2ª geração), com tela de oito polegadas para melhor visualização, sai por R$ 714,10 à vista.

(2ª geração), com tela de oito polegadas para melhor visualização, sai por R$ 714,10 à vista. Echo Show 10 , que tem uma tela de dez polegadas que te segue e ótimo som, sai por R$ 1.677,10 à vista

, que tem uma tela de dez polegadas que te segue e ótimo som, sai por R$ 1.677,10 à vista Echo Show 15, com telona de 15 polegadas que funciona como central da casa, está por R$ 1.587,10 à vista

Echo Buds

Já o Echo Buds (2ª geração), de fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo (que isola do barulho externo) e Alexa, está por R$ 534,10 à vista. Além de responder aos tradicionais pedidos "Alexa, aumente o volume" e "Alexa, próxima música", o modelo possui bons recursos sonoros, a exemplo da equalização do áudio, como mostra o teste do produto.

Regras de uso do cupom

Cada código promocional só pode ser usado uma vez por cliente e em um único pedido.

A oferta é válida para pedidos a partir de R$ 250, retirando custos de embalagem para presente.

A promoção é por tempo limitado, expirando às 23:59 (Brasília) de segunda-feira (18), podendo ser revogada ou alterada a qualquer momento pela Amazon.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).