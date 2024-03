Operação em Congonhas é normalizada após falta de energia suspender voos

A operação no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi normalizada por volta das 16h, depois que uma queda de energia havia suspendido todos os pousos e decolagens. A informação é da Defesa Civil.

O que aconteceu

Falha no abastecimento de energia havia afetado a torre de controle. O problema obrigou a suspensão de todos os pousos e decolagens, segundo a Aena Brasil, que administra Congonhas.

Geradores foram ligados para fornecer luz ao terminal de passageiros. No local, a energia já havia sido normalizada anteriormente, ainda de acordo com a Aena.

Empresa diz ter acionado a Enel para resolver a falta de energia. Ao UOL, a concessionária disse que uma "ocorrência" na rede elétrica que abastece Congonhas causou a interrupção no fornecimento de energia. "A distribuidora realizou manobras em sua rede e atuou para restabelecer o serviço, que já se encontra normalizado. A empresa ainda apura as causas do ocorrido", informou.

A Aena informa que houve uma falha no abastecimento externo de energia, que afetou a torre de controle. A concessionária de energia já foi acionada para a solução do problema. Todas as operações de pouso e decolagem foram suspensas até o reestabelecimento da energia. No terminal de passageiros, os geradores foram imediatamente acionados e a energia já foi normalizada.

Aena Brasil, em nota

Relatos e reclamações

Nas redes sociais, passageiros compartilharam relatos sobre a suspensão de pousos e decolagens em Congonhas. "Absurdo um aeroporto do porte de Congonhas fechado por conta de radar inoperante. O motivo? Falta de energia", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

"Vindo de Uberlândia, faria escala em Congonhas; agora estou em Viracopos, em Campinas, e não sei quando embarco para Brasília", publicou Jurandi Frutuoso, ex-secretário de Saúde do Ceará.

Com os voos suspensos, muitos aviões ficaram parados na pista, ainda de acordo com relatos. "Estamos há quase duas horas presos dentro do avião, aqui em Congonhas. O sistema caiu bem na hora da nossa decolagem", contou outro perfil.