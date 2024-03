Ações europeias vacilam com nervosismo sobre juros dos EUA, mas têm ganho semanal

Por Khushi Singh e Amruta Khandekar

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta sexta-feira, com a demanda por risco permanecendo moderada devido a crescentes preocupações de que o Federal Reserve possa adiar os cortes nas taxas de juros, embora a força das ações de telecomunicações tenha ajudado a conter as perdas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,32%, a 504,80 pontos, depois de atingir picos em três das últimas cinco sessões.

O STOXX 600 registrou sua oitava semana consecutiva de ganhos, sustentado por uma série de atualizações corporativas positivas e expectativas de corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Os participantes do mercado estão encontrando algum alívio na recente desaceleração da inflação na zona do euro, com alguns formuladores de política monetária do BCE apoiando um corte na taxa de juros em junho.

"Com a inflação encaminhada para atingir sua meta no segundo semestre do ano, o BCE reduzirá sua taxa de depósito de 4% para 3% até o final do ano e para cerca de 2,25% até meados de 2025", disse Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, em nota.

Enquanto isso, os dados de inflação dos Estados Unidos, mais fortes do que o esperado nesta semana confundiram o caminho da política monetária do Fed.

O índice imobiliário, que é mais sensível aos juros, liderou as perdas com uma queda de 2,0% nesta sexta-feira e também foi o setor com pior desempenho na semana.

As ações da Vodafone saltaram 5,7%, fazendo com que o setor de telecomunicações mais amplo subisse 1,5%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,20%, a 7.727,42 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação negativa de 0,03%, a 17.936,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação positiva de 0,04%, a 8.164,35 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 33.940,03 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,02%, a 10.597,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,24%, a 6.130,85 pontos.