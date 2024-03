Ações de Hong Kong caem, China sobe após BC manter juros

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram enquanto o mercado da China subiu nesta sexta-feira, depois que o banco central chinês deixou inalterada a taxa de juros sobre instrumentos de empréstimo de médio prazo, enquanto o declínio dos preços das residências fez com que as ações do setor imobiliário caíssem.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,42%.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,22%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,54%.

Na semana, o CSI300 avançou 0,7%, marcando uma sequência de cinco semanas de ganhos, enquanto o Hang Seng subiu 2,2%.

O banco central da China deixou inalterada a taxa de juros do instrumento de empréstimo de médio prazo nesta sexta-feira, já que as autoridades continuaram a priorizar a estabilidade da moeda em meio à incerteza sobre o momento dos cortes de juros esperados pelo Federal Reserve.

"Acreditamos que haja espaço limitado para afrouxamento da política monetária pelo Banco do Povo da China antes que os bancos centrais globais comecem a cortar os juros", disse Lynn Song, economista-chefe da Grande China do ING.

Os preços das casas novas na China caíram pelo oitavo mês consecutivo em fevereiro, segundo dados oficiais, sugerindo que o frágil mercado imobiliário está lutando para encontrar um piso, apesar de uma série de medidas para fortalecer o setor.

Os preços das casas novas caíram 0,3% em relação ao mês anterior, em linha com o declínio de janeiro. Em uma base anual, os preços tiveram queda de 1,4%, de uma queda de 0,7% em janeiro e a maior em 13 meses.

O índice imobiliário do CSI 300 perdeu 0,9%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 38.707 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,91%, a 2.666 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,28%, a 19.682 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,42%, a 3.172 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,56%, a 7.670 pontos.