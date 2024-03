Yduqs eleva prejuízo líquido a R$120,3 mi no 4º tri

(Reuters) - O grupo de educação Yduqs teve prejuízo líquido de 120,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, acima do prejuízo de 84,3 milhões registrado um ano antes, mostrou balanço divulgado nesta quinta-feira.

A dona de marcas como Estácio e Ibmec teve resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 226,9 milhões de reais de outubro a dezembro, queda de 11,6% ante mesmo período de 2022.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)