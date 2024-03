Wall Street recua após dados de inflação dos EUA e com queda de fabricantes de chips

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta quinta-feira, com os papéis de fabricantes de chips ampliando as perdas pelo segundo dia, e com um salto nos preços ao produtor norte-americano, o que deixou os investidores se perguntando se o Federal Reserve poderá aguardar mais do que o esperado para cortar a taxa de juros.

Dados mostraram que os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em fevereiro, conforme o custo de bens como gasolina e alimentos aumentou.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve queda de 0,27%, para 5.150,59 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,30%, para 16.133,55 pontos. O Dow Jones caiu 0,32%, para 38.906,71 pontos.