Wall St sobe com operadores mantendo apostas de corte nos juros após novos dados

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em ligeira alta nesta quinta-feira, com os investidores mantendo suas apostas de que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros nos próximos meses, depois que dados mostraram uma inflação mais alta do que o esperado e gastos do consumidor mais fracos.

O Dow Jones subia 0,20% na abertura, para 39.122,39 pontos. O S&P 500 abriu em alta de 0,19%, a 5.175,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,19%, para 16.209,19 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)