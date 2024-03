Wall St cai com operadores avaliando dados de inflação; ações de chips pesam

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, depois que dados sobre os preços ao produtor nos Estados Unidos mais fortes do que o esperado, provavelmente afetaram as apostas sobre o momento do primeiro corte de juros pelo Federal Reserve, enquanto as ações de chips ampliavam as perdas.

A maioria das ações de megacaps de crescimento e de tecnologia subia, mas a gigante da inteligência artificial (IA) Nvidia tinha queda de 3,6%.

Fabricantes de chips como a Intel e a Advanced Micro Devices caíam mais de 1% cada, enquanto o Índice de Semicondutores Philadelphia SE recuava 1,6%.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 caíam, com o imobiliário liderando as perdas com queda de 2%.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor nos EUA subiu 0,6% em fevereiro na comparação mensal, em comparação com um aumento de 0,3% esperado por economistas consultados pela Reuters, em meio a um aumento no custo de bens como gasolina e alimentos.

O índice subiu 1,6% nos 12 meses até fevereiro, em comparação com uma estimativa de alta de 1,1%.

As vendas no varejo dos EUA se recuperaram em fevereiro, aumentando 0,6% no mês passado, mas abaixo das expectativas de um avanço de 0,8%.

Os operadores agora veem uma chance de 62% de o Fed cortar os juros em junho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, ante 67% antes dos dados.

Enquanto isso, o número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego ficou em 209.000 na semana encerrada em 9 de março, em comparação com uma estimativa de 218.000 pedidos, de acordo com outro relatório do Departamento do Trabalho.

A série de dados econômicos vem antes da reunião de política monetária do Fed na próxima semana, onde o foco estará em possíveis pistas sobre quando o banco central poderá dar início ao ciclo de redução dos juros.

O Dow Jones Industrial Average caía73,42 pontos, ou 0,19%, a 38.969,90 pontos. O S&P 500 tinha queda de 13,59 pontos, ou 0,26%, a 5.151,72 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 50,80 pontos, ou 0,31%, a 16.126,96 pontos.