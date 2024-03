Você limpa o umbigo? Sujeira pode causar irritação e até infecção séria

É muito comum durante o banho lavarmos bem todo o corpo e esquecermos do umbigo, mas essa negligência diária pode ter um preço.

Essa região costuma acumular pele morta, sebo, fibras de roupas, sujeiras compactadas e outros detritos que podem causar mal cheiro, irritação e até infecção.

Um estudo feito por pesquisadores do projeto Belly Button Biodiversity (Biodiversidade do Umbigo) da Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA), descobriu que existem, em média, 67 bactérias diferentes nessa área do nosso corpo.

Na pesquisa, 60 umbigos foram analisados, onde foram encontradas 2.368 bactérias. Um deles chegou a apresentar 107 bactérias, incluindo uma frequentemente encontrada em ambientes extremos e não relatada anteriormente em pele humana.

Embora o banho diário normalmente mantenha a região livre de suor ou outras sujeiras, em casos raros, detritos podem ficar presos no umbigo e se transformar em uma "pedra". É o chamado onfalolito, que deriva das palavras gregas para "umbigo" (onfalos) e "pedra" (lito).

A pedra é geralmente marrom escura ou preta e firme ao toque. Algumas chegam a se projetar e se tornam fáceis de ver. Já outras acabam se acumulando no fundo do umbigo e passam despercebidas, crescendo durante um longo período até que fiquem grandes o suficiente para serem sentidas.

As pedras no umbigo são perigosas?

Não necessariamente. Resultado de um acúmulo de sujeira e oleosidade da pele, o onfalolito não é um problema de saúde ou um sintoma de doença.

Mas se crescer durante muitos anos sem ser percebido pode começar a irritar a pele dentro do umbigo, causando desconforto, dor, secreção ou odor desagradável. Essa irritação pode eventualmente causar uma infecção, a onfalite, exigindo atenção médica.

A onfalite causa dor na região umbilical, com edema (inchaço), saída de secreção purulenta e até febre.

Se essa infecção for causada pela pedra, o médico irá removê-la, podendo usar como instrumento uma pinça. Porém, em alguns casos, a remoção só ocorre por meio de cirurgia, a partir de uma pequena incisão na pele próxima à pedra.

O formato interfere

Imagem: iStock

Local onde o cordão umbilical estava preso antes de nascermos, o umbigo pode ter formato côncavo (para dentro) ou ligeiramente saliente.

Os côncavos são os mais propensos a juntar sujeira. Aqueles mais profundos, onde não é possível ver o final, acabam dificultando a limpeza e no caso de pessoas obesas, idosas ou deficientes, as dificuldades podem ser maiores.

Cuidadores de pessoas idosas ou com deficiência devem estar atentos ao risco de pedras no umbigo e serem proativos em relação à higiene do local.

Outras causas de infecção

A limpeza frequente e correta da região também precisa ser feita pelo risco de outros tipos de infecção. Uma delas é a fúngica, desencadeada pelo crescimento desordenado da quantidade de fungos, causando secreção com aspecto esbranquiçado, mau cheiro e grumos (amontoado de pequenos grãos).

Pessoas com diabetes precisam estar muito atentas nesses casos, pois há uma maior tendência na proliferação de fungos devido ao aumento dos níveis de açúcar no sangue.

A própria doença pode comprometer o sistema imunológico, tornando-o menos eficaz na luta contra infecções. Por isso, é importante ter cuidado com as regiões mais fechadas e úmidas do corpo, como o umbigo, mantendo-o limpo e seco.

Condições infecciosas também podem surgir diante de um pós-operatório onde houve uma incisão na região do umbigo, como numa correção de hérnia, por exemplo. Se o local não for higienizado diariamente com sabonete neutro e bem seco posteriormente pode haver complicações.

O acúmulo de umidade, restos de células mortas, fungos e bactérias também pode inflamar o folículo piloso de pelos presentes no interior do umbigo e levar a sintomas como dor e vermelhidão.

Quem tem piercing no local também precisa ficar muito atento. A limpeza precisa ser diária, com retirada uma vez por semana do acessório para higienização criteriosa, tanto da peça quanto do orifício onde ela fica presa. A eliminação de bactérias do piercing pode ser feita com álcool 70%.

Bebês e crianças precisam de atenção

Imagem: iStock

Recém-nascidos necessitam de cuidados ainda maiores na limpeza do local, que nessa fase está com o coto umbilical em cicatrização. A má higiene pode levar a infecções como onfalite, celulite, tromboflebite, entre outras. Nesses casos, se não houver tratamento adequado, o quadro pode comprometer a área ao redor da região e levar até mesmo a sepse (infecção generalizada).

Já em crianças pequenas, principalmente aquelas com umbigos mais profundos, além da limpeza normal, é importante olhar com atenção se não há algum corpo estranho, porque muitas vezes, em situações de brincadeira, elas podem colocar pequenos objetos e esquecer no interior da cavidade, gerando uma infecção como resposta do organismo e, em alguns casos, formação de abscesso (pus e tecido inflamado em volta).

Frequência na limpeza

Imagem: iStock

O umbigo deve ser lavado no mínimo uma vez por dia com água e sabonete, além de secar bem o local. Naqueles mais fundos, essa secagem diária pode ser feita com papel absorvente ou utilizando o ar frio do secador de cabelo.

A necessidade de limpeza mais criteriosa, que elimine grande parte das bactérias, não é uma unanimidade entre os dermatologistas consultados por VivaBem. Mas se for fazê-lo, a recomendação é uma vez por semana com uso de cotonete e álcool 70%, aquele mesmo usado para as mãos, já que são mais apropriados para a pele. Não se esqueça de passar o cotonete de forma suave para não agredir a região e de secar bem.

Já nos recém-nascidos, a higiene do coto umbilical deve ser feita com sabonete neutro e depois de seco, deve-se passar álcool 70% com a haste de algodão ou gaze estéril, tendo o cuidado de não deixar escorrer o álcool pela pele do abdome do bebê.

As mãos devem estar sempre limpas. A higienização do local deve ser feita 3 a 4 vezes ao dia, especialmente no momento da troca das fraldas. Outra dica importante é não abafar a região, tendo o cuidado de dobrar a fralda.

Fontes: Melissa Maeda, dermatologista do Hospital Nove?de?Julho, de São Paulo; Neise Montenegro, pediatra e coordenadora da Unidade Neonatal do Hospital?Esperança, do Recife; e Thaís Matsuda, dermatologista do Fleury Medicina e Saúde, de São Paulo.