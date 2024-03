Vini Jr pede punição após ser alvo de insultos racistas antes do Atlético de Madrid-Inter

O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, pediu nesta quinta-feira (14) à Uefa uma punição pelos insultos racistas proferidos pelos torcedores do Atlético de Madrid nos arredores do estádio Metropolitano, antes do jogo da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão.

"Espero que já tenham pensado na punição deles", disse ele, marcando a Champions League e a Uefa. "É uma triste realidade que acontece até nos jogos em que não estou presente", desabafou Vini Jr em suas redes sociais.

O atacante 'merengue' reagiu desta forma após o aparecimento de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira, em que torcedores do Atlético são vistos proferindo insultos racistas ao brasileiro antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão.

Estes "lamentáveis cantos racistas" serão denunciados por LaLiga à 'Fiscalía de Odio' (órgão do governo espanhol que busca combater esse tipo de crime), afirmou o campeonato espanhol.

LaLiga tomou esta iniciativa apesar de os acontecimentos terem ocorrido fora do estádio e no âmbito de outra competição.

"LaLiga está muito empenhada em que o futebol seja um espaço livre de ódio e continuará a perseguir incansavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio... Qualquer que seja a competição", garantiu o Campeonato Espanhol.

Vinícius vem sofrendo diversos episódios de insultos, principalmente na última temporada, que o tornaram um ícone da luta antirracista.

No dia 26 de março, Espanha e Brasil disputam um amistoso no estádio Santiago Bernabéu, organizado em resposta aos insultos sofridos por Vini Jr na temporada passada, na partida contra o Valencia.

Este jogo servirá "para reforçar o compromisso contra a violência e o racismo" com "uma grande festa do futebol entre duas das seleções mais fortes do cenário internacional", afirmou a Federação Espanhola de Futebol.

gr/dr/aam/yr

© Agence France-Presse