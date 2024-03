Queda de avião na Bahia: vídeo mostra aeronave em chamas

Um vídeo gravado após a queda de um avião de pequeno porte, em São Sebastião do Passé, na Bahia mostra a aeronave em chamas.

O que aconteceu

Imagens mostram o bimotor pegando fogo e uma coluna de fumaça escura saindo dela. O avião caiu às margens da BR-110, nas proximidades da comunidade quilombola da Sereia. Moradores da região, a pouco mais de 60 km de Salvador, afirmaram ao UOL que um barulho de explosão foi ouvido após a queda.

O piloto, que morreu no local do acidente, era o único ocupante da aeronave. Chovia forte no momento da queda, informou a PM. O fogo foi controlado e a área permaneceu isolada no começo da tarde.

Avião estava regular. A aeronave, modelo EMB-810C e matrícula PT-REY, foi fabricada em 1980 e tinha capacidade para cinco passageiros além do piloto.

Investigação aberta. Uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi enviada ao local. O órgão informou que busca fazer a investigação no "menor prazo possível".

Avião caiu na mesma cidade há exatamente 17 anos. Em 14 de março de 2007, outra aeronave, também um bimotor, caiu no mesmo município. O avião, de uma empresa de transporte de valores, caiu com R$ 5,6 milhões e as notas foram saqueadas.

São Sebastião do Passé tem 40.958 habitantes, segundo o Censo de 2022. A cidade tem uma área de 536 quilômetros quadrados, o equivalente a um terço do município de São Paulo.