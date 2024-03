Vice-presidente de Finanças do Barcelona renuncia ao cargo

O vice-presidente de finanças do Barcelona, Eduard Romeu, renunciou ao cargo, anunciou nesta quinta-feira (14) o Barça em um comunicado, para iniciar novos projetos profissionais.

Romeu "apresentou a sua demissão ao presidente Joan Laporta alegando incompatibilidade com a dedicação total ao seu trabalho profissional", afirmou o clube catalão em sua nota.

Numa declaração posterior, o agora ex-dirigente do Barcelona afirmou que estava deixando o cargo para lançar "um novo projeto empresarial", que "não me permite conciliar com uma dedicação absoluta ao clube".

"Ser vice-presidente do Barça é uma honra com que nunca sonhei e nunca poderei agradecer-lhe o suficiente, presidente", disse Romeu durante esse ocasião, acompanhado por Laporta.

Romeu foi um dos homens-chave na reorganização das complicadas contas do Barça. O ex-vice-presidente é "uma pessoa chave no resgate da economia do clube e importante na recuperação econômica", reconheceu Laporta.

"Vocês estão fazendo um ótimo trabalho no plano de viabilidade e você é uma das forças motrizes. Ainda há trabalho a fazer, mas temos certeza de que, se necessário, teremos o seu conselho e apoio", acrescentou o presidente do Barcelona.

Romeu "deixou esta área em bom estado e qualquer membro da diretoria desta área assumirá este cargo sem problemas", garantiu Laporta, sem especificar quem será o substituto do ex-dirigente do Barça.

