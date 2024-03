Trabalhador fica pendurado a 20 metros após cabo de andaime romper em SP

Do UOL, em São Paulo

Um homem que trabalhava na parte externa de um edifício ficou pendurado a 20 metros de altura após um cabo do andaime romper. O caso aconteceu no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14).

O que aconteceu

O homem estava trabalhado em um para-raio quando o cabo se rompeu.

O trabalhador de 26 anos não ficou ferido. Ele não tinha lesões, estava com sinais vitais estáveis e não precisou de socorro. Ele foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e avaliado por um médico.

No vídeo, é possível ver o andaime tombando para um dos lados. A imagem também mostra os socorristas descendo do topo do prédio em direção ao equipamento.