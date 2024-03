Titano é a nova picape média da Fiat; veja preços, versões e equipamentos

Líder da categoria de picapes compactas com a Toro e Strada, que há três anos consecutivos é o veículo mais vendido do Brasil, a Fiat agora tem um produto para disputar clientes de picapes médias, juntamente com modelos consagrados como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

Trata-se da Titano, que chega às 520 concessionárias Fiat e faz sua estreia trazendo três versões diferentes, todas com o mesmo motor turbodiesel, tração 4x4, reduzida, bloqueio do diferencial traseiro e cabine dupla.

Os preços sugeridos são de R$ 219.990 para a configuração de entrada Endurance, de R$ 239.990 para a intermediária Volcano e de R$ 259.990 para a Titano Ranch, opção todo de linha.

As duas versões mais caras sempre vêm equipadas com transmissão automática de seis marchas, enquanto a mais barata traz câmbio manual, também de seis velocidades.

De acordo com a Fiat, a Titano traz a caçamba com o maior volume e vão livre da categoria - são, respectivamente, 1.109 litros e 1.600 mm (sem incluir a proteção do compartimento). Já a capacidade de carga é de 1.020 kg.

Outro quesito no qual a novidade sai na frente da concorrência, segunda a respectiva fabricante, é a capacidade de reboque, que chega a 3,5 toneladas em unidades equipadas com sistema auxiliar de freio.

Quanto às dimensões, a nova picape média da Fiat mede 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,86 m de altura e 3,18 m de distância entre-eixos. Com essas medidas, é ligeiramente maior do que a média da sua categoria.

Em relação à capacidade off-road, a Titano traz altura mínima do solo de 2,35 m, com 29º de ângulo de entrada e 27º de ângulo de saída. O propulsor é o mesmo 2.2 turbodiesel que equipa o furgão Fiat Ducato, capaz de render 180 cv de potência a 3.750 rpm e 40,8 kgfm de torque a 2.000 rotações.

Origens

A Fiat informa que o desenvolvimento da Titano para o mercado brasileiro envolveu mais de 2 milhões de km rodados com unidades de teste ao redor do país, em diferentes condições de clima e terreno.

O lançamento, basicamente, é a Peugeot Landtrek, apresentada no fim de 2020, mas com o emblema da Fiat e algumas poucas modificações. Com a formação da Stellantis, conglomerado automotivo do qual as duas marcas fazem parte, a cúpula da empresa decidiu lançar o modelo em nosso mercado na gama da marca italiana, que tem uma rede de concessionários maior e mais tradição no segmento de picapes no Brasil.

Originalmente, a Landrek (e a Titano, por razões óbvias) foi desenvolvida em parceria com a marca chinesa Changan, que produz a Hunter - uma "irmã gêmea" dos modelos de Peugeot e Fiat.

Tanto a Landtrek, que já é comercializada em alguns mercados da América do Sul, quanto a Titano são montadas em regime CKD, com peças importadas da China, na fábrica da Nordex, no Uruguai.

Confira as versões da Fiat Titano e a lista de itens de série de cada configuração:

Fiat Titano Endurance - R$ 219.990

Principais itens de série: bloqueio do diferencial traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, com limitador de velocidade, assistente de partida em rampas, assistente de condução em declives, assistente de reboque, porta-objetos sob os bancos traseiros, luz de caçamba, ar-condicionado, porta-luvas refrigerado, conexão com celular para música e ligações telefônicas, 3 entradas USB do tipo A, tomada 12V, volante multifuncional com ajustes de altura e profundidade, apoios de braço dianteiro e traseiro e assoalho de vinil. Essa versão de entrada traz rodas de aço de 17 polegadas, bem como para-choques, retrovisores e maçanetas externas sem pintura.

Fiat Titano Volcano - R$ 239.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Endurance mais central multimídia de dez polegadas, conexão via Andoid Auto e Apple CarPlay com fio, câmera off-road com monitoramento 180 graus do entorno do veículo, sensores de estacionamento e câmera traseiros, bancos de revestimento sintético semelhante a couro, volante multifuncional com o mesmo revestimento, faróis de neblina, rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas, duas tomadas de 12V, tela digital colorida de 4,2 polegadas no painel, protetor de caçamba, capota marítima, assoalho em carpete.

Fiat Titano Ranch - R$ 259.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Volcano mais ar-condicionado de duas zonas, alerta de saída de faixa, rebatimento automático dos retrovisores, câmera off-road com monitoramento 360 graus do entorno do veículo, banco do motorista com ajustes elétricos, sensores de chuva e crepuscular, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros, GPS embarcado, santantônio cromado, estribos laterais, rodas de liga leve de 18 polegadas, chave presencial, sistema de som com quatro alto-falantes e dois teeters, faróis e lanternas de LEDs, luzes de condução diurna de LEDs.

FICHA TÉCNICA

Motor: 4 cilindros, turbodiesel, inejeção direta. 180 cv de potência a 3.750 rpm e 40,8 kgfm de torque a 2.000 rpm

Câmbio: automático ou manual, 6 marchas

Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro

Dimensões: 5,33 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,86 m de altura e 3,18 m de distância entre-eixos

Peso: 2.150 kg em ordem de marcha

Volume da caçamba: 1.109 litros

Capacidade de carga: 1.020 kg

Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira

Suspensão: independente com barra estabilizadora na dianteira e eixo rígido na traseira

Direção: hidráulica

Pneus: 265/60 R18 (versão Ranch)

Capacidade do tanque: 80 litros

Aceleração de 0 a 100 km/h: 12,4 s

Velocidade máxima: 175 km/h

Consumo médio:8,5 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada

