Tchouaméni, Pavard, Konaté e Diaby voltam a ser convocados para a seleção francesa

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, anunciou nesta quinta-feira a sua lista de 23 jogadores convocados para os amistosos deste mês contra Alemanha e Chile, com as voltas de Aurélien Tchouaméni, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté e Moussa Diaby.

Tchouaméni (Real Madrid), Pavard (Inter de Milão) e Konaté (Liverpool) não haviam sido incluídos na lista anterior, a dos jogos de novembro, por estarem lesionados. Já recuperados, voltam ao grupo, onde Deschamps os considera peças importantes.

Já Moussa Diaby (Aston Villa) substitui no elenco o atacante Kingsley Coman (Bayern de Munique), lesionado no joelho esquerdo.

No restante da lista aparecem as principais estrelas, sem surpresas, entre elas, os artilheiros Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), destaques do bicampeonato mundial conquistado na Copa da Rússia de 2018.

O duelo contra os alemães será no dia 23 de março, em Lyon. Depois será vez do jogo contra o Chile, no dia 26 do mesmo mês, em Marselha.

Os dois amistosos fazem parte da preparação da França para a Euro-2024, que será disputada de junho a julho na Alemanha.

--- Lista de convocados da França para os jogos contra Alemanha e Chile:

Goleiros: Alphonse Aréola (West Ham United/ING), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Lens)

Defensores: Jonathan Clauss (Olympique de Marselha), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (AC Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Inter de Milão/ITA), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain), Moussa Diaby (Aston Villa/ING), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter de Milão/ITA)

