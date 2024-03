Swiatek volta às semifinais de Indian Wells após abandono de Wozniacki

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, avançou pelo terceiro ano consecutivo às semifinais do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que abandonou no segundo set.

Swiatek, campeã deste torneio em 2022, vencia com parciais de 6-1 e 1-0 quando a veterana Wozniacki precisou deixar a partida devido a um problema no dedão do pé direito.

Wozniacki, que está de volta ao circuito depois de dar à luz duas vezes, começou a partida mostrando força, abrindo uma vantagem de 4 a 1 que disparou os alarmes da número 1 do mundo.

Swiatek reagiu a tempo e venceu os seis games seguintes para selar sua vitória.

Depois de perder o primeiro set, Wozniacki recebeu atendimento médico para tratar o problema no dedão do pé.

A ex-número um do mundo, vencedora do torneio em 2011, tentou continuar, mas depois de perder o primeiro game encerrou sua participação na partida e abraçou Swiatek antes de deixar a quadra central sob aplausos.

"Tenho muito respeito por ela. Estou triste que tenha terminado assim. Espero que ela se recupere e esteja pronta para o Miami Open", disse Swiatek.

As duas tenistas haviam se enfrentaram apenas uma vez, em 2019, quando Swiatek ocupava o 65º lugar no ranking e Wozniacki o 18º.

A dinamarquesa, de 33 anos e atualmente na posição de número 204, fez um retorno surpreendente ao circuito em meados do ano passado, chegando às oitavas de final do US Open, primeiro Grand Slam que disputou desde o início de 2020.

A próxima adversária de Swiatek será a jovem ucraniana Marta Kostyuk, que fará sua estreia nas semifinais de um WTA 1000 após vencer a russa Anastasia Potapova em dois sets pela manhã.

Kostyuk, número 32 do ranking da WTA, venceu Potapova (33ª) por 6-0 e 7-5.

A promessa ucraniana de 21 anos teve um início de jogo impressionante, em que venceu o primeiro set sem perder um único game em apenas 23 minutos.

Potapova, que havia derrotado Kostyuk nas duas partidas anteriores, demorou dez games para sair do zero, mas depois conseguiu dois 'breaks' com os quais voltou à partida.

Kostyuk não se abalou e impediu o avanço da adversária até garantir a classificação com seu segundo match point. A tenista ucraniana e a russa não se cumprimentaram no final da partida.

Do outro lado do quadro, a estrela local Coco Gauff enfrenta a chinesa Yue Yuan nas quartas de final enquanto a grega Maria Sakkari tem pela frente a americana Emma Navarro.

--- Resultados do WTA 1000 de Indian Wells:

- Quartas de final (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Caroline Wozniacki (DIN) 6-4, 1-0 (abandono)

Marta Kostyuk (UCR/N.31) x Anastasia Potapova (RUS/N.28) 6-0, 7-5

