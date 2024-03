Canecas térmicas com até 27% OFF: veja teste da Stanley e Termopro

Os copos térmicos da marca Stanley são verdadeiros objetos de desejo de alguns —e ódio de outros. Isso porque os produtos prometem manter a bebida gelada por longas horas, mas por um preço bastante salgado. Mas a boa notícia é que a caneca térmica e mais alguns outros modelos estão em promoção, com até 27% de desconto na Semana do Consumidor, que vai até domingo (17).

E para comprovar a capacidade de manter a temperatura, o Guia de Compras UOL testou uma caneca da Stanley e uma da marca Termopro, que também está com desconto, saindo por R$ 71.

Apesar de visualmente serem muito parecidas, ao abrir a caixa, é possível perceber que a caneca Termopro é mais leve do que a Stanley, o que já pode indicar uma diferença de qualidade.

É importante ressaltar que os nossos testes foram feitos em casa, não em laboratório, e usamos um termômetro culinário. O objetivo é comparar as canecas em um uso comum e não, necessariamente, ter exatidão das temperaturas.

Água quente

Nosso primeiro teste foi com água quente. Colocamos a mesma quantidade de líquido a 82,1 °C nas duas canecas.

Depois de 15 minutos:

Stanley: 68,9 °C

Termopro: 66,1 °C

Depois de 1 hora:

Stanley: 52,8 °C

Termopro: 48,5 °C

Testamos as canecas Stanley com a cerveja bem gelada Imagem: Julia Guglielmetti/UOL Cerveja gelada

O segundo teste foi com cerveja gelada. Todas estavam armazenadas juntas e foram colocadas a 2,5 °C nas canecas.

Depois de uma hora:

Stanley: 4,3 °C

Termopro: 5,9 °C

Depois de duas horas:

Stanley: 6,1 °C

Termopro: 9,7 °C

Depois de duas horas, experimentamos, e a cerveja da caneca Stanley ainda estava geladinha e bebível. Já a do Termopro estava quente. As duas estavam com pouco gás.

Também testamos capacidade térmica de canecas com água Imagem: Julia Guglielmetti/UOL

Água e gelo

Por fim, colocamos dez cubos de gelo iguais em cada caneca e 400 ml de água em temperatura ambiente. O termômetro marcava 4,5 °C.

Depois de uma hora, o gelo derreteu um pouco e a temperatura baixou:

Stanley: 3,6 °C

Termopro: 3,7 °C

Depois de dez horas, no dia seguinte:

Stanley: 3,3 °C

Termopro: 15,6 °C

Na manhã do dia seguinte, os dois copos estavam sem cubos de gelo, a água da Stanley estava bem gelada e a da Termopro estava apenas fresca.

Eu estranhei que a temperatura da caneca Stanley ficou menor no dia seguinte, mas acontece que ainda havia um pouco de gelo na água —e as bordas da caneca até ficaram congeladas. Para a água esquentar, primeiro ela precisava chegar a uma temperatura de equilíbrio com o gelo —o que ainda estava em processo— para depois chegar a uma temperatura de equilíbrio com o ambiente.

Veredito

A caneca Stanley, de fato, é melhor e mantém a temperatura das bebidas por mais tempo. Porém, ela custa mais que a Termopro. Um ponto importante é pensar que, na prática, quem vai deixar uma cerveja parada por horas? Ela pode até continuar gelada, mas vai estar sem o gás.

Então, a escolha deve ser de acordo com o seu orçamento e objetivo. Se você realmente quer uma caneca que mantenha a temperatura por bastante tempo, vai de Stanley. Mas, se você não quer gastar tanto e acha que não precisa de tanto tempo de conservação assim, a Termopro pode ser uma boa escolha.

