Fechadura que destrava com a digital está com R$ 140 OFF; veja se ela é boa

Eu sou daqueles que vive esquecendo onde deixou as chaves. Já fiquei preso em casa por causa disso, inclusive. Foi aí que comecei a pesquisar sobre fechaduras eletrônicas para portas.

Desde novembro do ano passado, uso em minha casa uma fechadura com leitura de biometria, ou seja, ela abre com a digital do meu dedo. Rápido e prático. A seguir eu conto todos os pontos positivos e negativos da Smart Fechadura Wi-Fi, da Positivo. Bônus: ela está em promoção na Semana do Consumidor.

O que essa fechadura eletrônica tem de bom?

Fechadura eletrônica Smart Wi-Fi, da Positivo Imagem: Afonso Ferreura/UOL

Praticidade: Poder sair de casa (moro em apartamento) sem se preocupar com as chaves é o maior benefício para mim. É só encostar o dedo e a porta se destranca. Eu cadastrei as digitais dos dois dedos indicadores para facilitar, pois, às vezes, estou com uma das mãos ocupadas.

A fechadura trava sozinha alguns segundos após a porta ser fechada. Ao levantar a maçaneta, a fechadura é travada na hora com um segundo trinco.

Segurança: Sem a necessidade de andar com as chaves, não há risco de perdê-las. Você também nunca mais ficará preso em casa ou sem conseguir entrar.

Mais opções para destrancar: Se sua digital não funcionar ou for difícil de ler, você também pode configurar uma senha de seis dígitos para abrir a porta. É possível criar senhas permanentes ou temporárias.

Outra forma de destravar a fechadura é com as três tags que vêm com o produto. É só encostar e ela se abre. Se alguém precisar entrar na sua casa e você não estiver por perto, ainda é possível destravar a fechadura pelo aplicativo de celular.

Controle de quem entra na sua casa: Você também pode cadastrar digitais de pessoas da família ou prestadores de serviço de sua confiança. Pelo aplicativo da Positivo é possível adastrar até 99 digitais, senhas e tags, e dá para atribuir nomes a esses cadastros. Assim, você tem o controle de quem entrou na sua casa e quando isso ocorreu.

App informa nível da bateria: A fechadura usa quatro pilhas AA, que ficam do lado de dentro da casa. O aplicativo envia alertas quando o nível de bateria fica baixo.

Tags que acompanham a fechadura eletrônica Smart Wi-Fi, da Positivo Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Se a pilha acabar, tem jeito: Caso aconteça de a pilha acabar enquanto você estiver fora, o aparelho tem uma entradinha na parte de baixo para dar carga com um power bank. Ao lado dessa entrada há uma fechadura mecânica que se abre com uma chave.

Pontos de atenção

Não abre por comando de voz: Embora a fechadura se conecte ao wi-fi e você possa fazer automações com outros dispositivos inteligentes, como acender a luz ao abrir a porta, não é possível usar comando de voz para destravá-la.

Cuidado com crianças e animais: O modelo se destranca pelo lado de dentro só com o abaixar da maçaneta. Se você tem criança ou cachorro que alcance a maçaneta, é possível que eles abram a porta e saiam de casa sozinhos. Nesses casos, é recomendável instalar um trinco extra no alto da porta.

Instalação complexa: Essa é uma fechadura de embutir, ou seja, o mecanismo de tranca fica dentro da porta. Por isso, foi necessário retirar a fechadura antiga para instalar a eletrônica.

Além disso, a fechadura veio com a maçaneta que fica do lado de fora da casa virada para a mão esquerda e a de dentro virada para a mão direita. Minha porta funciona do jeito oposto (mão direita para entrar em casa e mão esquerda para sair), então foi preciso fazer a inversão da maçaneta. Acabei contratando um instalador, que me cobrou R$ 250 pelo serviço todo.

Para quem é a fechadura eletrônica?

Indico a fechadura para quem não gosta de carregar chaves ou vive se esquecendo onde as deixou. Também é uma boa opção para quem deseja investir numa casa inteligente.

Esteticamente acho que a fechadura fica melhor do que uma de sobrepor, cujo mecanismo de trava fica para fora da porta. Geralmente, a fechadura de sobrepor é instalada acima da maçaneta mecânica, o que faz com que a porta fique com duas fechaduras. Há quem não se incomode. Eu não gosto.

