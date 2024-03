Paraná decreta situação de emergência após alta nos casos de dengue

Do UOL, em São Paulo

Após o aumento do número de casos e de mortes por dengue, o Governo do Paraná decretou situação de emergência em saúde pública nesta quinta-feira (14).

O que aconteceu

O decreto tem vigência de 90 dias. A decisão foi tomada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), buscando reforçar as ações adotadas para o controle e combate da doença. No último boletim epidemiológico, divulgado hoje, foram registrados cerca de 17 mil casos e 12 mortes no Paraná.

A decisão agiliza a distribuição de recursos. As verbas do governo estadual e federal devem chegar mais rápido aos municípios, evitando os trâmites usuais e acelerando a compra de insumos e medicamentos.

Visitas domiciliares devem ser intensificadas. O documento prevê o aumento de visitas dos agentes de saúde para identificar e eliminar os focos do mosquito. As campanhas de conscientização sobre o uso de larvicidas e outras medidas sanitárias também aumentar.

Paraná é o 4º estado com maior incidência de dengue, segundo Centro de Operação de Emergências do Ministério da Saúde. Vinte e seis municípios do estado já decretaram situação de emergência.