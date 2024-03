Ajuda na faxina: veja 12 robôs aspiradores em promoção a partir de R$ 320

Para quem estava só esperando uma boa oportunidade para comprar um aspirador robô, a Semana do Consumidor, evento de promoções que acontece até sexta-feira (15), traz modelos com desconto de até 28%.

Para ajudar você a conseguir a melhor relação custo-benefício, o Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com 12 promoções disponíveis nesta quinta-feira (14). Confira:

3 em 1: varre, aspira e passa pano;

Detecta obstáculos e desvia deles;

Tem apenas 8 cm de altura, o que facilita entrar sob móveis e aumenta o alcance da limpeza;

Com sensor que detecta degraus e evita quedas;

Potência de 30W;

Bateria com duração de 1h40 (leva em média 4 horas para ser carregado).

Varre, aspira e limpa;

Com função mop (passa pano enquanto aspira);

Autonomia de 90 minutos;

Com sistema antiqueda e regulagem de intensidade;

Bivolt.

Conta com duas escovas laterais que trabalham de forma simultânea;

Pode ser usado em tapetes, pisos frios, madeiras e laminados, de acordo com o fabricante;

Também é indicado para quem tem pet em casa porque aspira pelos;

É bivolt;

Tem autonomia da bateria de duas horas;

Com sistema antiqueda.

Possui função MOP, que passa pano em pisos;

Duas escovas giratórias para puxar sujeira de cantos;

Possui sensores que evitam quedas;

Tem apenas 7,6 cm de altura, o que permite que ele passe sob móveis sem enroscar.

Conta com escova dupla para varrer cantos;

Com reservatório de 200ml para pó;

Tem sensor antiqueda;

3 modos de limpeza pré programados;

Autonomia de 2h20.

3 em 1: varre, aspira e passa pano;

Tem rodas emborrachadas para subir em superfícies irregulares;

Com altura ultrabaixa, alcança locais de difícil acesso;

Três modos de limpeza: cantos, limpeza aleatória e limpeza em espiral;

Reservatório com coletor de pó lavável e capacidade para 250ml;

Bivolt.

Varre, aspira e passa pano;

Conexão Wi-Fi;

Funciona por comando de voz: compatível com Alexa;

Para carpetes, pisos laminados e pisos frios;

Reservatório de poeira de 600 ml;

Retorno automático para a base de carregamento;

Sensores antiqueda e anticolisão;

Bateria com autonomia de até 100 minutos.

Tem três modos de limpeza: cantos e bordas, limpeza aleatória e limpeza em círculo;

Com função Turbo, que aumenta o poder de sucção do aspirador;

Sensores infravermelhos antiqueda e anticolisão.

Possui controle remoto multifunções com opção de programação;

Retorna automaticamente para a base quando está com pouca bateria;

Bivolt.

Varre, aspira e passa pano;

Tanque de água com controle eletrônico de gotejamento, que permite regular nível de umidade do MOP;

Conectividade com Wi-Fi e App: compatível com Alexa e Google;

Bateria de longa duração com autonomia de até 1h40;

Com apenas 7,5 cm de altura, pode entrar embaixo de móveis e locais de difícil acesso;

Bivolt.

É 2 em 1: aspira e passa pano;

Conexão Wi-Fi;

Pode ser controlado pelo smartphone;

Motor Digital Inverter de alta potência;

Conta com sensores para identificar melhor rota e evitar colidir em móveis, subir em objetos ou cair de degraus ou escadas;

Auto-recarregamento;

Bivolt.

Tem escova lateral, escova principal e filtro da caixa de poeira;

Bateria com duração de 110 minutos no modo padrão (aspirador e esfregão);

Bivolt.

Ideal para casa com animais de estimação, funciona em pisos de madeira, tapetes, carpetes e pisos frios;

Tem escova de varredura de cantos;

Permite limpeza personalizada: o robô aprende seus hábitos de limpeza e faz recomendações;

Conta com a estação de eliminação automática de sujeira Clean Base;

Bateria com duração de 75 minutos.

