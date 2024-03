Sem evento oficial, Carlos Bolsonaro deixa Republicanos e se filia ao PL

O vereador Carlos Bolsonaro deixou o Republicanos e se filiou ao PL, partido de Jair Bolsonaro. Não houve e nem deve haver um evento oficial para anunciar a mudança, segundo apurou o UOL junto a integrantes da sigla.

O que aconteceu

Carlos trocou o Republicanos pelo PL de Bolsonaro. A decisão pela mudança já havia sido divulgada, inicialmente, pelo portal Metrópoles em janeiro, mas a filiação aconteceu somente no último dia 7. Além do pai, também são filiados ao PL o senador Flávio (RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), irmãos de Carlos.

Não houve cerimônia oficial para anunciar filiação. Ao UOL, integrantes do partido disseram não haver previsão de qualquer evento deste tipo. No próximo sábado (16), o PL vai lançar a pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), à Prefeitura do Rio — solenidade da qual Bolsonaro deve participar.

Vereador deve assumir presidência do PL no Rio, diz jornal. Vice-prefeito do Rio e atual presidente municipal do PL, Nilton Caldeira confirmou em janeiro ao Estadão a mudança de comando na sigla. Segundo Caldeira, Carlos Bolsonaro terá peso na definição dos candidatos que disputarão as eleições deste ano.

(Com Estadão Conteúdo)