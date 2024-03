Seleção da Itália apresenta novo uniforme para Eurocopa

ROMA, 14 MAR (ANSA) - A seleção italiana apresentou nesta quinta-feira (14) as novas versões de seus uniformes Home e Away da Adidas, que serão usados durante os próximos amistosos da equipe e nos jogos da Eurocopa 2024, na Alemanha.

A camisa titular, criada para celebrar a identidade futebolística do país europeu, conta com o clássico azul acompanhado das listras tricolores nos ombros e destaque no brasão no peito.

Já a versão "Away" acrescenta vermelho e verde à clássica base branca, nos ombros e nas laterais do corpo.

Segundo a Federação Italiana de Futebol (Figc), ambas as peças foram concebidas para despertar um sentimento de orgulho e pertencimento e estão ligados pelo motivo único da letra I - pensado numa chave digital -, enquanto que na nuca aparece a inscrição "L'Italia chiamò", exaltando em tom esportivo o sentido de identidade das palavras do hino Mameli.

"Feitas para garantir um excelente desempenho e oferecer aos jogadores de futebol de classe mundial a máxima segurança no jogo, mesmo sob pressão, estas camisas leves estão equipadas com a mais recente tecnologia Adidas", acrescenta a Figc.

A Azzurra volta a campo no próximo dia 21 de março em amistoso contra a Venezuela. Já no dia 24, enfrentará o Equador.

Paralelamente ao lançamento das novas camisas da seleção italiana, a Adidas também apresentou os uniformes de outras seis seleções que participarão da próxima Eurocopa: Bélgica, País de Gales, Alemanha, Escócia, Espanha e Hungria.

Na Alemanha, a adidas também fornecerá a 'Fussballliebe', a bola oficial do Euro 2024, que, graças à tecnologia Connected Ball, poderá ser integrada com inteligência artificial para as decisões dos árbitros. (ANSA).

