Secretário de Estado do Vaticano visitará Brasil, diz chanceler

SÃO PAULO, 14 MAR (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, anunciou em uma declaração ao Senado que o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, visitará o Brasil "em breve".

"Em breve, em duas ou três semanas, teremos uma visita muito importante que solicitamos, a do secretário de Estado do Vaticano, o número dois, o primeiro-ministro do Vaticano, que virá ao Brasil, o responsável pela política externa", afirmou Vieira.

O ministro das Relações Exteriores falou à Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde mencionou o acordo entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o papa Francisco sobre questões importantes da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia. (ANSA).

