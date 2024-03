Rui Falcão diz que PT esqueceu do cotidiano: 'Faz política a cada 2 anos'

O deputado federal e ex-presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que a legenda se afastou do cotidiano do país, passou a "fazer política a cada dois anos" e precisa se reconectar com a população.

Distanciamento dos movimentos de base. Falcão disse que o PT precisa se reaproximar dos diferentes setores da sociedade e marcar presença desde os sindicatos às igrejas. A declaração foi em entrevista publicada hoje pelo Poder360

O PT se distanciou do cotidiano da política, [houve] certo distanciamento da população, a gente passou a fazer política a cada 2 anos. A presença no bairro, na comunidade, na igreja, no sindicato, a discussão política permanente, a formação dos jovens, tudo isso a gente foi deixando de lado. Rui Falcão, ex-presidente do PT

Esquerda precisa retornar às ruas. Rui disse ser importante que a esquerda volte a marcar presença em manifestações de ruas, para que a prática não se torne "monopólio da direita". Ele reforçou a importância do ato convocado por partidos de esquerda para 23 de março em diversas capitais, por serem "atos em defesa da democracia e de pautas progressistas". "A gente precisa começar a ganhar espaço, está muito parado", destacou.

Rui Falcão também destacou que o presidente Lula deve passar mais tempo no Brasil em 2024. Entretanto, ele defendeu as viagens internacionais feitas pelo petista em 2023 para "reconstruir" a imagem do país no exterior. "Nós éramos um pária mundial, o Bolsonaro quase rompe relações com a China. Então Lula fez bastante trabalho no ano passado e agora vai se voltar mais ao Brasil, ao Nordeste, ter mais contato direto com a população", completou.